Medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, pubblicato il decreto che disciplina la sicurezza, la custodia e la tracciabilità nelle strutture sanitarie

AgenPress. E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 223 del 25 settembre 2026 il decreto 15 settembre 2026 che definisce le misure minime uniformi per la sicurezza, la custodia, la tracciabilità e la gestione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, ad uso umano e veterinario, inclusi nella tabella dei medicinali sezioni A, B, C allegate al DPR 309/90 e detenuti o utilizzati nelle strutture sanitarie pubbliche e private.

Il decreto, emanato nell’ambito delle attività connesse al Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di fentanyl e altri oppioidi sintetici, nasce in risposta all’esigenza di definire le modalità di gestione dei medicinali stupefacenti con lo scopo di prevenire furti, sottrazioni, manomissioni, frodi documentali, utilizzi impropri e diversioni dal circuito sanitario legale.

Il decreto, entrato in vigore il 26 settembre 2026, si applica a farmacie ospedaliere e territoriali delle aziende sanitarie, a ospedali e case di cura pubbliche e private prive di unità operativa di farmacia, alle unità operative ospedaliere e territoriali diverse dalla farmacia, ai servizi pubblici per le dipendenze, alle strutture penitenziarie, ai magazzini centralizzati delle aziende sanitarie e alle altre strutture pubbliche e private di cui all’art. 42 del DPR 309/90.

Sono comprese le strutture veterinarie, ad esclusione di quelle di cui all’art. 1 comma 1 lettere a) e b) di cui all’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e Province autonome del 26 novembre 2003, che detengano giornalmente una quantità di confezioni di medicinali delle sezioni A, B e C inferiore a sette.