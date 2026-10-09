Giornalismo e Letteratura. Il ruolo delle Terze pagine dei Quotidiani

AgenPress. Cultura e giornalismo. O meglio: letteratura e cultura giornalistica. Un rapporto che si è protratto nei decenni ed ha rappresentato un modello di fare cultura, quella che spesso è stata definita cultura militante.

Si è creato, nel tempo, un rapporto tra scrittori e quotidiani. Un rapporto che ha aperto un dialogo anche tra modelli di scrittura e di fare letteratura. Le antiche terze pagine dei quotidiani sono state modelli di cultura e di partecipazione al dibattito dialettico su problematiche che esulavano la cronaca diretta. Quelle antiche terze pagine nate all’inizio del Novecento sono da considerarsi, in un contesto di realtà storiche, un patrimonio da annoverare come un bene culturale.

Gli scrittori italiani hanno avuto sempre un rapporto armonico, pur in una costante dialettica, con il mondo del giornalismo. Soprattutto con le pagine culturali sulle quali sono apparsi testi importanti che hanno reso popolare la figura e l’opera dello scrittore stesso.

Molti scrittori pubblicarono, in prima istanza, i loro romanzi sulle pagine dei giornali. Il giornale divenne una vera e propria palestra e soprattutto un’esperienza che portò ad un approccio più immediato con il pubblico.

Lo scrittore all’inizio del Novecento non smise di stabilire un dialogo con il lettore e questo dialogo lo cercò dalle pagine di quei giornali che avevano una diffusione più attenta e chiaramente molto più ampia rispetto a riviste specializzate. Con la nascita della Terza pagina, istituzione completamente italiana, si pensi a quella storica data del 1901 e alla storica testata de Il Giornale d’Italia, il dialogo tra scrittore e quotidiano si intensificò notevolmente.

Un aspetto non trascurabile riguarda il fatto che lo scrittore, attraverso la pagina del quotidiano, si poneva costantemente in discussione. Nonostante la sua posizione di intellettuale, i suoi scritti subivano un giudizio più diretto da parte di un pubblico esigente.

Il quotidiano aveva una valenza informativa notevole. Per lo scrittore diventava una vetrina privilegiata perché toccava un pubblico vasto e poi ci sono anche altri motivi di fondo che riguardano aspetti culturali ed economici. Lo scrittore, infatti, trovava un ritorno economico nei pezzi ospitati dai quotidiani.

Di straordinaria rilevanza sarebbe impostare una ricerca proprio sul rapporto tra scrittori e Terze pagine partendo chiaramente dalla nascita di una pagina fissa dedicata alla cultura e in modo particolare alla letteratura. Un progetto che potrebbe avere come chiave di lettura questo tema: Gli scrittori italiani nelle Terze pagine dei quotidiani dal 1901 al 1920. Letteratura e modelli di diffusione.

Come Centro Studi e Ricerche Francesco Grisi stiamo lavorando su una tale prospettiva perché consideriamo le Terze pagine un patrimonio storico da proporre, come lettura e interpretazione, alle nuove generazioni.

La lingua dello scrittore all’interno di una struttura che doveva usare un linguaggio più consono all’utenza ha modificato l’offerta espressiva? Ma si potrebbe fare anche un discorso opposto. Ovvero se il linguaggio giornalistico ha modificato i modelli espressivi degli scrittori che pubblicavano testi creativi o testi di critica sui quotidiani. Che ruolo ha avuto la letteratura straniera, e quindi gli scrittori non italiani, sulle Terze pagine e come gli scrittori italiani hanno trattato la letteratura degli altri Paesi.

È chiaro che la ricerca andrebbe contestualizzata e per l’importanza dell’evento si dovrebbe aprire una prima finestra sul periodo che va dalla nascita della Terza pagina, ovvero dal 1901, sino al 1919-1920, ovvero sino alla fine della prima guerra mondiale. Successivamente si potrebbero prendere in esame gli altri contesti storici: il rapporto tra scrittori e quotidiani durante il Ventennio, dalla crisi del Regime agli anni Cinquanta.

La ricerca dovrebbe consistere, dunque, nell’indagare quali scrittori si sono confrontati con vitalità con un pubblico altro passando attraverso le Terze pagine, che tipologia di scritti e se questi scritti hanno poi dato luogo a un romanzo o ad altro testo. Verificare i quotidiani che si sono aperti a questa esperienza e quali sono state, quelle maggiormente rappresentative, le testate con i relativi direttori, sedi, formato e responsabili delle Terze pagine che hanno operato dal 1901 sino al 1920.

Alla fine del lavoro è naturale che ci siano delle dimostrazioni documentarie. Mi riferisco ad una mostra contenente le pagine interessate, le testate giornalistiche, i profili degli scrittori che avviarono un percorso di collaborazione e naturalmente a quegli scritti che poi formarono un testo, romanzo come già si affermava, o racconti o saggistica.

Scrittori e Terze pagine è un rapporto che è stato costante nel tempo ed ha segnato delle tappe di riflessioni molto attente. Si è sempre più intensificato questo dialogo e lo scrittore non solo ha pubblicato sui quotidiani racconti e critiche ma ha avuto la funzione del maestro pensante. C’è uno spaccato di letteratura che emergerà con tutta la sua storia, con tutti i suoi personaggi, con tutte quelle avventure che hanno affascinato scrittori e giornalisti che vanno da Matilde Serao a Gabriele D’Annunzio.

Uno spaccato per ricostruire modelli di cultura ma anche per considerare, soprattutto oggi, quelle pagine come un reale patrimonio storico. Un bene culturale appunto, da tutelare e da valorizzare.

Pierfranco Bruni – Presidente del Centro Studi e Ricerche Francesco Grisi.