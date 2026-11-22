AgenPress. Il Mediterraneo come luogo dell’esistenza. Nella grecità mai perduta che diventa identità. Ci sono tracce indelebili che segnano la vita e il tempo in un viaggio, dentro la metafora del labirinto, che è sempre più indefinibile. Corrado Alvaro è lo scrittore del “labirinto”, è lo scrittore del “mondo sommerso” e delle “memorie”, è lo scrittore del viaggio. Alvaro resta un punto centrale intorno al quale ruotano dimensioni della letteratura universale. Uno dei grandi scrittori che ha posto all’attenzione del Novecento il valore della tradizione, Nazione, Patria, radici, anche attraverso modelli letterari puri, è stato indubbiamente Corrado Alvaro, San Luca 1895 Roma 1956. Nelle opere cosiddette minori l’idea dell’appartenenza è stata centrale. Appartenenza a una terra, ma soprattutto intesa come difesa di un’italianità profonda, i cui codici sono innati in quelle radici fatte di norme e di pensiero.

Un testo fondamentale per capire il paesaggio dell’appartenenza è “Itinerario italiano” del 1933. I radicamenti sono centrali nella sua letteratura. La civiltà italiana, dice Alvaro, è la cultura della provincia che porta dentro di sé storia e modelli etici. Una testimonianza che si fa letteratura, partendo da una ricerca di interpretazioni storiche basate sui valori dell’italianità. L’Italia ha un suo spirito e lo manifesta come testimonianza di un destino. Scriveva Alvaro: “C’è uno spirito italiano proprio nella pianura: facile ad accendersi, curioso di tutte le novità, e nello stesso tempo capace della più stretta regola e ortodossia. Quando si abbandonano alla fantasia toccano il gigantesco e il capriccioso”. Di tutto ciò Alvaro traeva considerazioni per un legame stretto tra sentimento, tradizione e testimonianza. La letteratura è una “categoria” che entra nel cerchio del sentimento, sia per i valori espressivi sia per i processi esistenziali che racchiude.

Ci sono stati libri di letteratura che sono diventati testimonianza nella vita delle generazioni e hanno definito un percorso non solo letterario ma umano. Identità, testimonianza, dolore. La grande tragedia di “Medea” di Alvaro è un testo emblematico. Anche per Alvaro, sapere tanto è dolore. Perché sapere è conoscere, e conoscere non è assentarsi dalla vita. Scrive Alvaro: “Medea mi è parsa un’antenata di tante donne che hanno subìto una persecuzione razziale, e di tante che, respinte dalla loro patria, vagano senza passaporto da nazione a nazione, popolano i campi di concentramento e i campi di profughi. Ella uccide i figli per non esporli alla tragedia del vagabondaggio, della persecuzione, della fame: estingue il seme di una maldicenza sociale e di razza, li uccide in qualche modo per salvarli, in uno slancio disperato di amore materno”.

Medea perde la nostalgia. Soltanto alla fine la riconquista, ma viene ad essere percepita come metafora dell’abbandono. Su questa linea è tracciata l’interpretazione di “Lunga notte di Medea” del 1949. Una Medea consapevole che “la discendenza è tutto” e che la discendenza è il destino. Fa dire a Medea: “non c’è più nessuno con me, se non il destino”. È un’interpretazione riferita non solo a Medea, ma alla dimensione del mito. E il mito non è la rappresentazione di qualcosa, bensì il racconto della nostalgia. Il personaggio di Medea, nell’opera alvariana, ha una fisionomia e una caratteristica mediterranea. La poesia si fa mito e il mito esplora il desiderio di nostalgia ma anche di conoscenza.

L’attualità del testo di Alvaro ha un senso soprattutto in un quadro di riletture del mito e del rapporto tra Occidente e Oriente nel Mediterraneo. È filtrato con la capacità non solo del letterato, ma anche del poeta che crea rivoluzionando, che rivoluziona il linguaggio creando immagini. A tal proposito Maria Grazia Ciani scrive: “nel dramma di Alvaro si dice, alla fine, che ‘gli innocenti periscono’ e che ‘solo gli Dei sanno chi per primo ha fatto il male’. La favola moderna, come quella antica, pone il medesimo, inquietante quesito: se, nel dispiegarsi delle vicende umane, gli innocenti sono destinati a soccombere, allora, tra il Caucaso dell’oscurità e della barbarie e l’Ellade della razionalità e della luce, da che parte si trova la giustizia? Dove, la sapienza? Dove, la civiltà?”.

Nel mito di Medea c’è anche la tragedia dello straniero, che raccoglie gli elementi di una cultura in cui il senso dello sradicamento è lacerazione di identità. Identità, appartenenza e consapevolezza. L’abbandono della terra natìa porta a una perdita di identità che può essere riconquistabile soltanto attraverso il sentimento della nostalgia. La sconfitta di Medea è anche nella sconfitta della nostalgia. In questi termini Alvaro è in sintonia con le affermazioni sul mito date da Pavese. Il destino e la nostalgia sono le rievocazioni del Tempo e della Memoria. Un tempo della Memoria che parte dalla “Medea” di Euripide e viaggia dentro diverse chiavi di lettura. Quella offerta da Alvaro vive accanto alla contemplazione del mito, quindi di un mito fattosi già racconto. Perché questo mito è la risultante dell’affermazione dell’appartenenza.

Alvaro legge nella “Medea” non solo la vita e la morte, ma soprattutto la riaffermazione di un codice di stile che è nel valore del ritorno. Il mito della partenza e del ritorno sono elementi esistenziali presenti nell’opera di Alvaro e in Medea diventano riproposta di un’identità non solo simbolica. In Alvaro la Medea è memoria. Nell’ultima battuta così si concede: “E dovremo vivere ancora. Toccherà ancora vivere. Solo gli Dei sanno chi per primo ha fatto male”. Alvaro riaffida tutto agli Dei. Il mito è il “rimpossessamento” dell’identità dell’appartenenza. Medea recita nella lunga notte e in tutto il tempo del racconto tragedia regna l’attesa. Il sentimento dell’attesa ci pone davanti al dramma. La lunga notte si accorcia per diventare però l’infinito segno di una tragedia. Una tragedia che senza il mito non conosce durata.

Corrado Alvaro ridefinisce questo luogo del mito, ma riconsidera il rapporto tra Medea e Giasone come il penetrare i sentieri del dolore. Nosside dirà: “Perché è giusto, alla fine, che sapere tanto comporti un dolore”. Medea si racconta così nella sua tragedia. Una tragedia che non appartiene a un’epoca o a un’età. È una tragedia che diventa metafora e attraverso la metafora il simbolo è chiarificazione di verità. Ma il simbolo è anche nell’intreccio di quel ciclo vichiano che trova il suo punto di riferimento nella tragedia greca. L’indefinibilità del labirinto ci porta a vivere nel viaggio di quella grecità che recita un Mediterraneo che continua a vivere dentro le parole e dentro la vita. Fu la grecità a legare il tragico al personaggio in Eleonora Duse. Credo che Eleonora resti un riferimento non solo nella cultura teatrale tra fine Ottocento e i primi 24 anni del Novecento. Resta centrale nei processi letterari che hanno caratterizzato gli intrecci tra le varie arti.

Il modello tragico che cerca nel mito il senso della parola nella lentezza malinconica della gestualità ha condizionato anche Corrado Alvaro nella sua “Medea”. Alvaro conosceva molto bene la “posa” del dolore di Eleonora. Se si osserva con attenzione nello spartito dialogante della Medea alvariana si nota immediatamente che il tratto del passo e le pause sembrano dettate da una eredità interpretativa che richiama chiaramente la visione della metodologia scenica di Eleonora.

Il tempo che diventa spazio tempo in Alvaro nasce dal personaggio lentezza silenzio che ha portato sulla scena proprio Eleonora. Soprattutto quando interpretava cinematograficamente il romanzo di Grazia Deledda, ovvero “Cenere”. Una madre che porta sulle braccia la tragicità della morte. Alvaro entra nel teatro proprio per rappresentare l’interpretazione del senso del dolore di una madre e lo fa con una meticolosa e profonda grecità. Ma Alvaro era, d’altronde, uno studioso di Luigi Pirandello nel quale aveva spesso evidenziato l’interesse per il personaggio che “spacca” gli schemi usuali del teatro ottocentesco. Aspetto molto caro alla stessa Eleonora Duse. Ad Alvaro, infatti, interessava il mito non tanto da rintracciare nella parola ma nei linguaggi del corpo. E su Pirandello guardava con molta attenzione al ruolo di Marta Abba. Altra significativa combinazione.

L’Alvaro che studiava Pirandello era attratto dal d’Annunzio de “La figlia di Iorio”. Ma è con “Quella lunga notte di Medea” che Alvaro crea una corrispondenza di metaforiche visioni e immaginari con la Duse e attraverso la sua sensualità dolorante tocca le “sponde” dannunziane del superamento del reale. Una pagina tutta ancora da scrivere e che certamente andrà scritta. Infatti Rosso di San Secondo parla proprio di Eleonora Duse e il mito.

Pierfranco Bruni