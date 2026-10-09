Sen. Domenico Scilipoti: “San Francesco, messaggio di Cristo e modello di rinnovamento spirituale, sociale e politico”

AgenPress. Il senatore Domenico Scilipoti si trova in questi giorni in preghiera presso il Santuario di San Francesco a Milazzo, luogo di profonda spiritualità e di raccoglimento, nel quale ha potuto vivere un momento di riflessione e meditazione alla luce del messaggio evangelico e della testimonianza del Santo di Assisi.

Nel corso della sua permanenza, il senatore ha particolarmente apprezzato la cordialità, la disponibilità e lo spirito di accoglienza dimostrati dal personale che gestisce il Santuario, esprimendo gratitudine per l’attenzione e la sensibilità con cui viene custodito e valorizzato questo importante luogo di fede.

“Il messaggio di San Francesco, dichiara il senatore Scilipoti Isgrò, non può essere ridotto a un semplice richiamo alla bontà, alla pace o all’amore per il creato. Esso trova il proprio centro nella persona di Gesù Cristo, nella fedeltà al Vangelo e nella scelta radicale di conformare la propria esistenza all’esempio del Signore. Francesco ci ricorda che la fede autentica non è soltanto una professione esteriore, ma un incontro vivo con Cristo, capace di trasformare il cuore dell’uomo e di orientarne concretamente le azioni”.

La dimensione cristologica del messaggio francescano richiama ogni cristiano alla centralità di Cristo, alla povertà evangelica, all’umiltà, alla carità e alla disponibilità verso gli ultimi. San Francesco ha testimoniato, attraverso la propria vita, che seguire Gesù significa riconoscerlo nei poveri, nei sofferenti e in ogni persona che vive situazioni di fragilità. La sua esperienza spirituale costituisce ancora oggi un invito a riscoprire il valore della preghiera, della conversione personale e della fraternità cristiana.

Ma il messaggio francescano possiede anche una significativa dimensione sociale e politico-culturale. La scelta di Francesco di vivere il Vangelo senza compromessi interpella le coscienze e richiama le istituzioni, la politica e la società civile alla responsabilità verso il bene comune.

“La testimonianza francescana, prosegue Scilipoti, ci invita a ripensare il significato dell’impegno pubblico. La politica, quando vuole essere autentico servizio alla comunità, deve mettere al centro la dignità della persona umana, la solidarietà, la giustizia sociale e l’attenzione verso chi rischia di rimanere ai margini. Non può limitarsi alla gestione del potere o degli interessi, ma deve tradursi in responsabilità, ascolto e concretezza. La lezione di San Francesco ci ricorda che la grandezza dell’uomo non si misura da ciò che possiede, ma dalla sua capacità di amare, condividere e servire”.

In una società attraversata da conflitti, disuguaglianze, solitudini e crescenti tensioni, il Santo di Assisi propone un modello di fraternità che non annulla le differenze, ma le riconosce come occasione di incontro e di dialogo. La pace francescana non è indifferenza di fronte alle ingiustizie, bensì ricerca instancabile della riconciliazione, fondata sulla verità, sulla misericordia e sul rispetto della dignità di ogni essere umano.

La preghiera presso il Santuario di San Francesco a Milazzo rappresenta, pertanto, per il senatore Scilipoti, un’occasione per rinnovare una riflessione sul rapporto tra fede, coscienza personale e responsabilità pubblica. Una riflessione che richiama l’esigenza di un impegno politico capace di recuperare una solida dimensione etica e di porre la persona, la famiglia, i più deboli e la solidarietà sociale al centro delle proprie priorità.

“San Francesco, conclude il senatore Scilipoti, ci insegna che non può esserci autentico rinnovamento della società senza un rinnovamento interiore dell’uomo. Tornare al Vangelo significa riscoprire il valore della vita, la centralità di Cristo e il dovere di costruire relazioni fondate sulla pace, sulla giustizia e sulla fraternità. È questo il messaggio che, ancora oggi, interpella ciascuno di noi e richiama soprattutto chi esercita responsabilità pubbliche a operare con umiltà, coerenza e spirito di servizio”.

Il senatore Scilipoti rivolge infine un sentito ringraziamento al personale del Santuario di San Francesco di Milazzo per la cordiale accoglienza e la disponibilità dimostrate, esprimendo apprezzamento per il servizio svolto a favore dei fedeli e per il contributo offerto alla custodia di un luogo che rappresenta un punto di riferimento spirituale per la comunità.

Lo comunica, in una nota, l’ufficio stampa di Unione Cristiana (U.C.).