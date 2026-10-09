Mutui, Adusbef: su tassi si abbatte l’effetto della guerra in Iran

450 MILIARDI DI EURO IL VOLUME DEI MUTUI IN ITALIA, 697 MILIARDI CON CREDITO AL CONSUMO E PRESTITI

AgenPress. L’effetto Iran si abbatte sul mercato dei mutui, aggravando la spesa per chi decide di accendere un finanziamento per l’acquisto della casa. Lo afferma Adusbef, commentando gli ultimi dati di Bankitalia secondo cui ad agosto il tasso sui nuovi mutui casa stipulati dalle famiglie sfiora il 4%.

“La guerra in Medio Oriente sta determinando effetti negativi non solo sull’inflazione, ma anche sul settore dei mutui e dei finanziamenti, portando ad una ondata di rialzi nei tassi di interesse offerti da banche e società finanziarie ai propri clienti – spiega il presidente Adusbef, Antonio Tanza – Un mercato quello dei mutui che vale in Italia circa 450 miliardi di euro, cifra che sale a circa 697 miliardi di euro se si considera anche il valore del credito al consumo e quello degli altri prestiti contratti dalle famiglie”.

“Famiglie che sono doppiamente danneggiate dall’effetto Iran perché, oltre a subire i rincari di carburanti, energia e prezzi al dettaglio, devono ora fare i conti anche con rate del mutuo sempre più pesanti” – conclude Tanza.