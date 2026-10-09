Premio Nobel per la Pace 2026 a Navanethem Pillay, la giurista che ha fatto della giustizia internazionale una battaglia

L’ex Alto commissario Onu per i diritti umani e magistrata sudafricana è stata premiata per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Al centro della sua attività anche il lavoro della Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite che ha accusato Israele di genocidio nella Striscia di Gaza.

AgenPress. Il Premio Nobel per la Pace 2026 è stato assegnato a Navanethem «Navi» Pillay, giurista sudafricana ed ex Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. L’annuncio è stato dato oggi presso l’Istituto Nobel di Oslo dal Comitato norvegese per il Nobel, che ha riconosciuto il suo contributo alla promozione della pace, della giustizia e del diritto internazionale.

La scelta riporta al centro del dibattito internazionale il ruolo della giustizia come strumento per prevenire i conflitti, contrastare l’impunità e tutelare la dignità umana. Secondo le motivazioni del Comitato, l’attività di Pillay rappresenta un esempio di come il rispetto dello Stato di diritto, a livello nazionale e internazionale, sia essenziale per costruire una pace duratura e risolvere le controversie senza ricorrere alla violenza.

Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay ha costruito una lunga carriera giuridica in un Paese segnato per decenni dalla segregazione razziale dell’apartheid. Nel 1967 è diventata la prima donna di colore ad avviare uno studio legale nella provincia sudafricana del Natal e, successivamente, la prima donna nera a entrare nell’Alta Corte del Sudafrica.

Nel corso della sua attività professionale ha difeso oppositori politici del regime dell’apartheid e si è affermata come una delle figure più autorevoli nel campo del diritto internazionale e della tutela dei diritti fondamentali.

La sua esperienza l’ha portata anche sulla scena giudiziaria internazionale. È stata giudice del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, di cui ha ricoperto la presidenza, e successivamente giudice della Corte penale internazionale (Cpi). Dal 2008 al 2014 ha guidato l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, incarico che le ha consentito di intervenire sui principali dossier internazionali relativi alle violazioni dei diritti fondamentali.

Uno degli aspetti più controversi e politicamente rilevanti della sua attività riguarda la guerra nella Striscia di Gaza. Pillay presiede la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, organismo che nel 2025 ha concluso che le azioni di Israele a Gaza costituiscono un genocidio.

Le accuse hanno alimentato un intenso confronto diplomatico e giuridico a livello internazionale. È importante precisare che le conclusioni della Commissione d’inchiesta dell’Onu costituiscono valutazioni formulate da un organismo investigativo delle Nazioni Unite e non equivalgono, di per sé, a una sentenza definitiva di un tribunale.

Il riconoscimento a Pillay assume quindi un significato che va oltre la sua biografia professionale: richiama l’attenzione sulla responsabilità degli Stati e dei loro dirigenti di fronte alle violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, anche nei conflitti più complessi e divisivi.

Il Comitato norvegese ha valorizzato soprattutto il contributo di Pillay alla costruzione di un sistema internazionale capace di perseguire i responsabili dei crimini più gravi. Nel suo percorso, la lotta contro l’impunità per i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio ha rappresentato un elemento centrale.

Il messaggio che accompagna il Nobel è chiaro: la pace non può essere considerata soltanto l’assenza di combattimenti, ma deve poggiare su regole condivise, istituzioni credibili e strumenti di giustizia in grado di offrire tutela alle vittime.

In questa prospettiva, il lavoro di Pillay richiama una delle questioni fondamentali della politica internazionale contemporanea: come garantire che il diritto venga applicato senza distinzioni e che nessuno, indipendentemente dal potere politico o militare di cui dispone, sia sottratto alla responsabilità per i propri atti.

L’assegnazione del Nobel per la Pace 2026 a Navi Pillay arriva in una fase caratterizzata da guerre, crisi umanitarie e crescenti tensioni tra gli Stati. La decisione del Comitato di Oslo sottolinea l’importanza di difendere il diritto internazionale proprio quando la sua applicazione è messa maggiormente alla prova.

Il premio riconosce una carriera dedicata alla giustizia e alla tutela dei diritti umani, ma rappresenta anche un richiamo alla comunità internazionale: senza responsabilità, legalità e protezione delle persone più vulnerabili, la pace rischia di rimanere una dichiarazione d’intenti.

Per Pillay, il Nobel costituisce il riconoscimento di un percorso professionale che ha attraversato la lotta all’apartheid, i tribunali internazionali e le grandi controversie sui diritti umani. Per il mondo, è un nuovo invito a considerare la giustizia non come un ostacolo alla pace, ma come una delle sue condizioni essenziali.