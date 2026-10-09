Tromba marina nel Trapanese: danni e feriti, un’auto precipita in un burrone

Il fenomeno si è sviluppato davanti al porto di Marsala e ha raggiunto la terraferma. Colpita anche la scuola De Gasperi, mentre a Petrosino due persone sono state trasportate in ospedale

AgenPress. Una doppia tromba marina si è formata questa mattina nelle acque antistanti il porto di Marsala, provocando danni e feriti in diverse zone del Trapanese. I due vortici, sviluppatisi sul mare e successivamente spostatisi verso la costa, hanno interessato edifici, automobili e coltivazioni, lasciando dietro di sé una scia di danni.

Tra gli episodi più preoccupanti si registra quello avvenuto a Petrosino, dove un’automobile è stata investita dalla furia del vortice e sbalzata in un burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie.

A Marsala, il maltempo ha investito anche la scuola De Gasperi, situata in via Nazionale. Nell’area si sono registrati danni e alcune persone sono rimaste ferite. L’episodio ha destato preoccupazione per la violenza del fenomeno atmosferico, capace di raggiungere la terraferma dopo essersi sviluppato in mare.

Le conseguenze della doppia tromba marina non si sono limitate al centro abitato marsalese. Le segnalazioni riguardano anche altre aree del territorio, dove sono stati danneggiati veicoli, edifici e coltivazioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione delle conseguenze del maltempo. La situazione è in fase di verifica, mentre proseguono gli interventi nelle zone interessate.

La doppia tromba marina rappresenta un fenomeno particolarmente insidioso proprio per la sua capacità di spostarsi rapidamente dal mare verso la costa, investendo aree abitate e infrastrutture.

L’episodio si inserisce in una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili nella Sicilia occidentale. Le trombe marine sono vortici d’aria che si sviluppano sopra la superficie del mare e possono diventare pericolosi quando raggiungono la terraferma, dove le raffiche possono provocare danni anche significativi.

La priorità resta ora l’assistenza alle persone coinvolte e la verifica dei danni nelle aree colpite. La violenza dei vortici che hanno interessato Marsala e Petrosino riporta l’attenzione sui rischi legati ai fenomeni atmosferici estremi e sulla necessità di mantenere la massima prudenza durante gli episodi di maltempo.