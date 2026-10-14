Nuovo Codice della strada, addio all’obbligo dei documenti cartacei: patente e libretto verificabili online

La novità annunciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo il via libera del Consiglio dei ministri punta a semplificare i controlli su strada. Gli organi di polizia potranno verificare telematicamente i documenti di guida e di circolazione
AgenPress. Cambiano le regole per gli automobilisti con il nuovo Codice della strada. Tra le novità annunciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) c’è il superamento dell’obbligo di portare con sé i documenti cartacei relativi alla guida e alla circolazione del veicolo.
La comunicazione del Ministero arriva dopo il via libera del Consiglio dei ministri al nuovo provvedimento e introduce una semplificazione che punta a rendere più agevoli i controlli effettuati dalle forze dell’ordine durante la circolazione stradale.
Secondo quanto comunicato dal Mit, gli organi di polizia potranno verificare telematicamente i documenti necessari per la guida e la circolazione. In questo modo, il controllo delle informazioni potrà avvenire attraverso gli strumenti informatici a disposizione delle autorità, senza che sia sempre necessario esibire la corrispondente documentazione cartacea.
La misura si inserisce nel percorso di digitalizzazione dei servizi pubblici e delle procedure amministrative, con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini e rendere più efficienti le attività di verifica.
Per chi si mette alla guida, la novità annunciata rappresenta un cambiamento nelle modalità con cui vengono effettuati i controlli dei documenti. La possibilità di consultare telematicamente i dati dovrebbe consentire alle forze dell’ordine di accertare le informazioni necessarie direttamente attraverso i sistemi disponibili.
È tuttavia importante distinguere l’eliminazione dell’obbligo di portare con sé i documenti cartacei dall’eventuale necessità di rispettare ulteriori disposizioni previste dalla normativa. Per conoscere nel dettaglio le modalità applicative, occorre fare riferimento al testo definitivo della riforma e alle eventuali indicazioni operative.
La novità si inserisce in un processo più ampio di modernizzazione della pubblica amministrazione, nel quale l’utilizzo delle banche dati e degli strumenti digitali può semplificare le procedure quotidiane.
Il principio annunciato dal Ministero è chiaro: rendere possibile la verifica telematica dei documenti di guida e di circolazione, riducendo la necessità di trasportare la relativa documentazione cartacea.
Per gli automobilisti, il cambiamento concreto dipenderà dalle disposizioni definitive e dalle modalità con cui saranno organizzati i controlli sul territorio.