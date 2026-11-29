Seggi aperti oggi, domenica 29 novembre, per le elezioni politiche anticipate in Spagna. La crisi è esplosa dopo la bocciatura in Parlamento di due decreti sulla crisi abitativa presentati dalla maggioranza PSOE-Sumar.

A far crescere la mobilitazione per il diritto alla casa anche la vicenda di Maricarmen Abascal, 87 anni, sfrattata dal suo appartamento e morta in ospedale il 7 ottobre.

In corsa Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal e Ada Colau.

AgenPress. La Spagna torna alle urne in un clima di forte tensione politica e sociale. Sono 38.728.356 gli elettori chiamati a votare per le elezioni generali anticipate di domenica 29 novembre 2026. Un appuntamento decisivo per il futuro del Paese, che potrebbe segnare un cambiamento negli equilibri politici dopo otto anni di governo guidato dalla sinistra.

La consultazione è stata convocata dal presidente del governo Pedro Sánchez dopo la crisi parlamentare dell’autunno, culminata con la bocciatura di due decreti sulla politica abitativa. Una sconfitta che ha messo in difficoltà la maggioranza composta da Partito socialista (PSOE) e Sumar e ha portato allo scioglimento anticipato delle Cortes.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica spagnolo, oltre 38,7 milioni di cittadini hanno diritto al voto. Di questi, circa 2,77 milioni risiedono all’estero, mentre più di 1,6 milioni potranno votare per la prima volta alle elezioni generali.

Gli spagnoli sono chiamati a eleggere i 350 componenti del Congresso dei deputati e 209 senatori. Non si tratta di un’elezione diretta del presidente del governo: saranno i nuovi equilibri parlamentari a determinare chi potrà ottenere la fiducia della Camera e guidare il Paese.

La competizione elettorale vede protagonisti i principali leader politici spagnoli, con alcune importanti novità soprattutto nell’area della sinistra.

Pedro Sánchez – PSOE

Il presidente del governo uscente cerca un nuovo mandato alla guida del Partito socialista operaio spagnolo. È alla guida dell’esecutivo dal 2018 e punta a difendere l’esperienza di governo progressista, rivendicando i risultati economici e le politiche sociali realizzate negli ultimi anni. La sua campagna si concentra sulla difesa dei diritti sociali, sul lavoro, sulle politiche abitative e sulla necessità di impedire un esecutivo sostenuto dalla destra e da Vox.

Alberto Núñez Feijóo – Partito Popolare (PP)

È il principale sfidante di Sánchez. Leader del Partito Popolare, rappresenta l’area conservatrice e punta a conquistare la presidenza del governo dopo aver vinto le elezioni del 2023 senza riuscire, però, a ottenere una maggioranza parlamentare. Tra le sue priorità figurano la riduzione della pressione fiscale, il sostegno alle imprese e un nuovo intervento sul mercato immobiliare. Feijóo ha inoltre lasciato aperta la possibilità di un accordo con Vox qualora i numeri parlamentari lo rendessero necessario.

Santiago Abascal – Vox

Il leader di Vox rappresenta la destra nazionalista e conservatrice. Il suo partito punta a rafforzare la propria presenza parlamentare e a diventare un interlocutore determinante nella formazione del prossimo governo. Tra i temi centrali della campagna figurano il controllo dell’immigrazione, la centralizzazione delle competenze dello Stato, la riduzione delle tasse e la revisione delle politiche di genere.

Ada Colau – Frente Amplio

La principale novità nello schieramento progressista è rappresentata da Ada Colau, ex sindaca di Barcellona, alla guida del nuovo Frente Amplio. La coalizione riunisce Movimento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida e i Comuns. Il programma mette al centro il diritto alla casa, la regolamentazione degli affitti e il rafforzamento dei servizi pubblici. La candidatura di Colau assume un significato particolare proprio alla luce delle proteste che hanno attraversato il Paese per l’emergenza abitativa.

Irene Montero – Podemos

Podemos si presenta separatamente dal Frente Amplio, dopo il mancato accordo tra le due formazioni. La candidata è l’eurodeputata Irene Montero, già ministra dell’Uguaglianza nel precedente governo di coalizione con i socialisti. L’obiettivo del partito è mantenere una propria identità politica e conservare un ruolo autonomo nell’area progressista. Accanto ai principali schieramenti nazionali sono presenti anche le formazioni regionaliste e indipendentiste. Tra i nomi più rilevanti figurano Gabriel Rufián per Esquerra Republicana de Catalunya, Míriam Nogueras per Junts, Oskar Matute per EH Bildu e Maribel Vaquero per il Partito nazionalista basco.

La questione della casa è stata uno dei fattori determinanti della crisi politica che ha portato alle elezioni anticipate. Negli ultimi mesi il mercato immobiliare spagnolo è stato attraversato da forti tensioni, con l’aumento dei prezzi degli immobili e degli affitti che ha reso sempre più difficile per numerose famiglie trovare un’abitazione accessibile. Le proteste per il diritto alla casa si sono intensificate in diverse città, coinvolgendo associazioni degli inquilini, movimenti sociali e migliaia di cittadini.

Per rispondere all’emergenza, il governo Sánchez aveva approvato due decreti contenenti misure di protezione per gli affittuari. Tra le disposizioni previste figuravano la proroga della moratoria sugli sfratti per le persone vulnerabili, interventi sui canoni di locazione e il rinnovo automatico di alcuni contratti d’affitto.

Il 2 ottobre, però, il Congresso ha respinto entrambi i provvedimenti. A votare contro sono stati il Partito Popolare, Vox, Junts e l’Unione del Popolo Navarro (UPN). La bocciatura ha rappresentato un duro colpo per l’esecutivo, che ha perso il sostegno parlamentare necessario per portare avanti una delle sue principali priorità politiche.

Il 5 ottobre Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate, fissando il voto al 29 novembre, diversi mesi prima della scadenza naturale della legislatura, prevista nell’estate del 2027.

A fare da detonatore alla mobilitazione nazionale è stata anche la vicenda di Maricarmen Abascal, una donna di 87 anni diventata il simbolo della battaglia per il diritto alla casa. La donna viveva da oltre settant’anni nello stesso appartamento nel quartiere madrileno del Retiro. Il 23 settembre 2026 è stata sfrattata dalla propria abitazione, dalla quale è stata portata via in barella e trasferita in ospedale. La vicenda ha provocato indignazione e manifestazioni di solidarietà in diverse città spagnole. A Madrid si è svolta anche una mobilitazione con un accampamento nella centralissima Puerta del Sol, diventata uno dei punti di riferimento della protesta. Maricarmen è morta il 7 ottobre nell’ospedale Gregorio Marañón di Madrid, dove era ricoverata dopo lo sfratto.

La sua storia ha assunto una dimensione nazionale, trasformandosi in un simbolo delle difficoltà vissute da migliaia di persone alle prese con l’aumento degli affitti e il rischio di perdere la propria abitazione. Le proteste hanno contribuito ad aumentare la pressione sul governo, che ha cercato di intervenire con i due decreti successivamente bocciati dal Parlamento.

Oltre all’emergenza abitativa, la campagna elettorale si è concentrata su altri temi centrali per il futuro della Spagna. Sul fronte della casa, il PSOE propone la costruzione di 100mila alloggi pubblici a prezzi accessibili e prestiti fino a 50mila euro per chi acquista la prima abitazione. Il Partito Popolare punta invece alla realizzazione di un milione di nuove case e alla revisione della normativa che regola gli affitti. Vox propone incentivi fiscali per l’acquisto della prima casa e interventi per accelerare gli sfratti degli occupanti abusivi.

Sull’immigrazione le posizioni sono differenti: Sánchez sostiene l’ampliamento dei canali legali di ingresso e maggiori investimenti nell’integrazione, mentre PP e Vox chiedono controlli più rigorosi alle frontiere e politiche di rimpatrio più rapide.

Anche sul fisco emergono profonde differenze. I socialisti puntano a una tassazione più progressiva e a interventi mirati a sostegno delle fasce meno abbienti. PP e Vox propongono invece riduzioni fiscali più ampie per famiglie e imprese.

Il voto del 29 novembre rappresenta dunque un passaggio fondamentale per la politica spagnola. La questione abitativa, la tenuta dell’economia, l’immigrazione e il futuro delle politiche sociali sono diventati i principali terreni di confronto tra le forze politiche.

Al centro resta soprattutto il futuro della maggioranza progressista guidata da Pedro Sánchez e la possibilità di una nuova maggioranza parlamentare con il Partito Popolare e Vox. Gli elettori sono chiamati a scegliere non soltanto tra programmi e candidati, ma anche tra differenti modelli di governo e di gestione delle principali emergenze del Paese.

La vicenda di Maricarmen Abascal, intanto, resta uno dei simboli più forti di questa campagna elettorale: una storia personale che ha contribuito a portare la crisi abitativa al centro del confronto politico nazionale.