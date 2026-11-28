Attacco delle forze ucraine contro una struttura operativa russa nell’oblast di Zaporizhzhia occupato. Secondo il Gruppo di Forze Sud sarebbero stati distrutti centri di addestramento, alloggi del personale e depositi di droni. Colpiti anche membri dei vertici dell’unità

Nuovo attacco delle forze armate ucraine contro una struttura militare russa nei territori occupati. Questa volta il bersaglio è stata la base operativa dell’unità d’élite Rubicon, specializzata nella guerra con i droni, situata a Berdyansk, nell’oblast di Zaporizhzhia sotto controllo russo. A rivendicare l’operazione è stato il Gruppo di Forze Sud ucraino attraverso un comunicato pubblicato su Telegram.

Secondo quanto riferito dal comando militare di Kiev, l’attacco avrebbe provocato danni significativi alle infrastrutture utilizzate dall’unità russa. In particolare, sarebbero stati distrutti un centro di addestramento per gli operatori di droni, gli alloggi destinati al personale e alcuni depositi utilizzati per lo stoccaggio dei velivoli senza pilota. Il comando ucraino ha inoltre dichiarato che sono stati colpiti anche componenti della struttura di comando di Rubicon.

Particolarmente pesante, secondo le stime preliminari diffuse da Kiev, sarebbe il bilancio delle perdite russe. «Le perdite tra le fila nemiche potrebbero superare i 30 morti e i 70 feriti», ha riferito il Gruppo di Forze Sud. Si tratta tuttavia di cifre rivendicate dalla parte ucraina e non ancora verificate in maniera indipendente.

Dopo l’attacco, secondo le testimonianze raccolte dalle autorità militari ucraine, nell’area della struttura si sarebbero verificate ripetute esplosioni di munizioni. Un numero considerevole di militari russi feriti sarebbe stato trasferito in un ospedale locale, mentre i corpi dei soldati deceduti sarebbero stati trasportati a Mariupol.

L’operazione sarebbe stata pianificata dal Centro di coordinamento per l’impiego dei sistemi aerei senza pilota d’attacco, nell’ambito del Centro congiunto di supporto al fuoco del Gruppo di Forze Sud. Alla missione avrebbero partecipato diverse unità specializzate, tra cui il gruppo Harpy, il Servizio di intelligence estero ucraino, il centro per le operazioni speciali Alpha del Servizio di sicurezza ucraino (SBU), il 422° Reggimento separato di sistemi senza pilota Luftwaffe e la 427ª Brigata separata di sistemi senza pilota Rarog.

Il reparto Rubicon rappresenta una delle componenti più importanti delle capacità russe nel settore dei sistemi senza pilota. Il centro è specializzato nello sviluppo di tecnologie, nell’addestramento degli operatori e nell’impiego operativo dei droni da ricognizione e d’attacco. Le sue unità vengono utilizzate anche per individuare e colpire le postazioni dei droni ucraini e per ostacolare i movimenti logistici delle forze di Kiev.

Il raid di Berdyansk non sarebbe inoltre un episodio isolato. Le forze ucraine avevano già rivendicato un precedente attacco contro infrastrutture riconducibili a Rubicon nella stessa città il 9 novembre. Un ulteriore intervento contro personale dell’unità sarebbe stato segnalato anche nella notte tra il 22 e il 23 novembre.

La nuova operazione si inserisce nella strategia ucraina volta a colpire le strutture militari russe situate nelle retrovie, con particolare attenzione ai centri di comando, ai depositi e alle infrastrutture che sostengono le operazioni con droni. Per Kiev, ridurre le capacità operative di Rubicon significa intervenire su uno degli strumenti utilizzati dalle forze russe per la ricognizione, il controllo del campo di battaglia e gli attacchi contro le posizioni ucraine.

Resta da verificare l’effettiva entità dei danni e il numero delle vittime. Al momento, il bilancio di oltre 30 morti e 70 feriti resta quello comunicato dalle autorità militari ucraine, in assenza di conferme indipendenti da parte russa.