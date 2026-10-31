Papa Leone XIV diventa il primo papa a votare alle elezioni statunitensi

AgenPress. Papa Leone XIV ha votato alle elezioni di metà mandato dell’Illinois del 2026 tramite voto per corrispondenza, come confermato venerdì dal Vaticano, diventando il primo papa in carica di cui si abbia notizia ad aver votato in un’elezione americana.

La stazione radio WJOL ha riportato per prima, il 23 ottobre, la notizia che Leone XIV aveva richiesto il voto per corrispondenza.

Il Papa crede “nel diritto e nel dovere dei cittadini di partecipare ai processi democratici”, ha affermato la Sala Stampa della Santa Sede in un comunicato.

Il Vaticano ha dichiarato che il Papa “ha esercitato il suo diritto di voto come cittadino degli Stati Uniti, ogniqualvolta ne avesse diritto” e che “in linea con questa consolidata prassi di partecipazione civica, ha inviato la sua scheda elettorale per posta a Chicago”.

Papa Leone ha inoltre votato ogni qualvolta ne aveva diritto durante gli anni trascorsi in Perù, si legge nella dichiarazione del Vaticano.