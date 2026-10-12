Assemblea Generale Assolombarda. Meloni: “Grazie per il vostro lavoro, per la vostra intraprendenza, per il vostro dinamismo”

AgenPress. Il territorio che Assolombarda rappresenta esprime una parte fondamentale della nostra manifattura, del nostro export, della nostra capacità di innovare e di intraprendere. Parliamo di oltre 7 mila aziende e circa 450 mila addetti che arrivano a generare il 12% del valore aggiunto italiano. E sono numeri impressionanti, che raccontano il contributo decisivo che questa realtà offre all’Italia nel suo complesso, contributo per il quale, a nome della Nazione, voglio ringraziarvi.

Grazie per il vostro lavoro, per la vostra intraprendenza, per il vostro dinamismo. Grazie perché se l’Italia è autorevole, forte, ammirata nel mondo, il merito è soprattutto delle sue imprese e dei suoi lavoratori. Il merito è di chi sa trasformare l’incertezza in decisione, l’ambizione in traguardo, la crisi in opportunità. È di chi non accetta di accontentarsi, perché sa che in un mondo che corre sempre di più, rischia di non esserci spazio per chi tentenna o per chi indietreggia