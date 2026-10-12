Assemblea Generale Assolombarda. Meloni: “Quella che scegliete di rappresentare non è più un’industria che si difende, ma è un’industria che rialza la testa”

AgenPress. Il Presidente di Assolombarda non si è limitato, diciamo così, a fare una semplice “lista della spesa”, cioè ad elencare e a presentare al Governo, e alle Istituzioni, le istanze di una categoria, come accade di solito legittimamente. Il Presidente Biffi ha deciso di tratteggiare una visione di sviluppo, e di suggerire anche possibili strumenti concreti per realizzare quella visione.

E io accetto la sfida, e tenterò, nel mio intervento, di seguire lo stesso filo logico, per ragionare insieme e per provare a dare anche qualche risposta nel merito.

Però a monte voglio dire una cosa. L’anno scorso, da questo stesso palco, vi siete chiesti come ripensare l’industria. Era la domanda di chi deve riorganizzarsi, di chi deve adattarsi, di chi deve in qualche modo resistere. Quest’anno avete deciso di alzare l’asticella, e quella che mettete al centro di questa assemblea è per l’appunto una “rising industry”.

Cioè quella che scegliete di rappresentare non è più un’industria che si difende, ma è un’industria che rialza la testa, che vuole aggredire – passatemi il termine -, che punta più in alto: sui mercati, sull’innovazione, sul lavoro di qualità. Io lo considero un cambio di approccio importante, e sono pronta a condividerne con voi l’obiettivo e anche, e soprattutto, l’impegno. Perché un’industria che vuole crescere ha certamente bisogno di volontà, ma ha anche bisogno di uno Stato che la accompagni, che la consideri un alleato, e che non la consideri invece un mero soggetto da tassare, quando non direttamente da controllare o addirittura da ostacolare.