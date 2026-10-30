Facebook, Meta avviserà i genitori se gli adolescenti cercano contenuti su suicidio e autolesionismo

Dopo il debutto su Instagram, Meta estende a livello globale il sistema di notifiche parentali anche a Facebook. Gli avvisi scatteranno quando gli adolescenti effettueranno ricerche ripetute su temi legati al suicidio e all’autolesionismo. Coinvolte anche le conversazioni con Meta AI

AgenPress. Meta amplia le misure di sicurezza dedicate agli utenti più giovani e introduce anche su Facebook un sistema di notifiche pensato per informare i genitori quando i figli adolescenti mostrano possibili segnali di disagio attraverso le proprie ricerche online. La novità, annunciata il 29 ottobre 2026, arriva dopo l’introduzione della stessa funzionalità su Instagram e sarà disponibile a livello globale, Italia compresa.

L’obiettivo dell’azienda è consentire ai genitori di intervenire tempestivamente quando alcuni comportamenti digitali potrebbero indicare una situazione di difficoltà, in particolare in relazione a temi delicati come il suicidio e l’autolesionismo.

Il sistema non si attiverà necessariamente per una singola ricerca. Meta ha infatti precisato che le notifiche saranno inviate quando un adolescente tenterà ripetutamente, nell’arco di un breve periodo di tempo, di cercare termini associati al suicidio o all’autolesionismo.

La scelta di considerare la frequenza delle ricerche punta a individuare comportamenti potenzialmente preoccupanti, evitando allo stesso tempo di generare segnalazioni inutili per episodi isolati.

Gli avvisi saranno destinati esclusivamente ai genitori che utilizzano gli strumenti di supervisione parentale messi a disposizione dalla piattaforma. Le notifiche potranno arrivare attraverso diversi canali, tra cui email, SMS, WhatsApp e avvisi direttamente nell’applicazione.

Insieme alla segnalazione, Meta metterà a disposizione anche risorse e indicazioni elaborate con il contributo di esperti, per aiutare gli adulti ad affrontare con i figli conversazioni particolarmente delicate.

La novità rappresenta un ulteriore passaggio di una strategia avviata nel febbraio 2026, quando Meta aveva annunciato l’introduzione degli avvisi su Instagram.

Inizialmente il sistema era stato pensato per gli account degli adolescenti sottoposti a supervisione parentale, con l’obiettivo di informare gli adulti in caso di ricerche ripetute su argomenti legati al suicidio e all’autolesionismo.

A luglio 2026 l’azienda aveva poi ampliato le misure di protezione, introducendo notifiche anche per alcune conversazioni degli adolescenti con Meta AI che potessero suggerire situazioni di disagio o rischio.

Con l’aggiornamento di ottobre, il sistema si estende anche a Facebook e alle conversazioni con l’intelligenza artificiale attraverso Facebook, Instagram e Messenger.

La copertura diventa quindi più ampia e coinvolge diversi servizi dell’ecosistema Meta, con un sistema di supervisione che punta a offrire ai genitori una maggiore consapevolezza delle possibili difficoltà vissute dai figli nell’ambiente digitale.

Tra gli aspetti più significativi dell’annuncio c’è anche l’attenzione riservata alle conversazioni con Meta AI, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale dell’azienda.

Meta sta infatti lavorando a ulteriori strumenti per individuare situazioni di possibile pericolo. In particolare, la società ha annunciato di essere impegnata nel test di una funzionalità che potrebbe avvisare i servizi di emergenza quando una conversazione con Meta AI suggerisce un rischio imminente di suicidio.

Si tratta, al momento, di una sperimentazione e non di una funzione già pienamente operativa.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio con cui Meta intende rafforzare le protezioni per i minorenni, anche attraverso risposte dell’intelligenza artificiale più attente ai temi della salute mentale e del benessere degli adolescenti.

L’estensione degli avvisi riporta al centro una questione sempre più importante: il rapporto tra adolescenti, social network e salute mentale.

Le piattaforme digitali rappresentano ormai uno spazio fondamentale nella vita quotidiana dei più giovani. Proprio per questo, la possibilità di individuare tempestivamente eventuali segnali di sofferenza può diventare uno strumento importante per favorire il dialogo tra genitori e figli.

Meta sottolinea che le proprie piattaforme già indirizzano gli utenti verso servizi di supporto specializzati e adulti di fiducia quando emergono argomenti legati all’autolesionismo o al suicidio.

Le nuove notifiche non sostituiscono naturalmente il confronto diretto, il sostegno psicologico o l’intervento di professionisti qualificati. Rappresentano piuttosto un ulteriore strumento di prevenzione, pensato per aiutare le famiglie a riconoscere possibili segnali di difficoltà.

Con l’arrivo della funzionalità anche in Italia, Meta amplia dunque il proprio sistema di protezione degli adolescenti, puntando su una maggiore collaborazione tra piattaforme, genitori ed esperti.