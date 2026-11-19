AgenPress. «Il clima è di sconcerto e preoccupazione. Quanto sta emergendo sulla cosiddetta black list ucraina è estremamente grave. Siamo di fronte a un palese tentativo di condizionare e intimidire l’attività di un partito politico attraverso accuse infamanti che chiamano in causa non soltanto il suo segretario, ma l’intera Lega.

È inaccettabile che esponenti politici italiani vengano inseriti in liste di questo tipo, esposti a campagne di delegittimazione e associati a presunte responsabilità senza che vi sia stata alcuna trasparenza sui criteri e sugli elementi alla base di queste contestazioni. La libertà di espressione e l’autonomia dell’attività politica sono principi che devono essere rispettati sempre, anche quando le posizioni espresse non sono gradite a chi governa altri Paesi.

Kiev deve chiarire immediatamente chi abbia elaborato queste liste, con quale autorità e sulla base di quali elementi. Ci aspettiamo risposte concrete e non possiamo accettare che si tenti di intimidire o condizionare la legittima attività di una forza politica italiana. Il pluralismo e la sovranità democratica non sono negoziabili».

Lo dichiara Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo.