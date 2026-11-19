AgenPress. La Commissione europea ha dato il via libera al progetto italiano per la realizzazione del primo hub europeo di stoccaggio strategico delle materie prime critiche, che avrà il suo fulcro a Porto Marghera, a Venezia. L’iniziativa, sviluppata dall’Italia in collaborazione con i Paesi Bassi, vedrà il nostro Paese alla guida di un sistema destinato a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti dell’industria europea.

“Importante riconoscimento per l’Italia, che assume la leadership di un grande progetto europeo a salvaguardia del sistema delle imprese”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso. “Ora serve l’impegno di tutti per trasformarlo in un grande volano produttivo”.

Ideato dal Mimit in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e i dicasteri competenti, il progetto individua Porto Marghera quale fulcro di una rete integrata di infrastrutture portuali, logistiche e industriali del Nord-Est. Il sistema coinvolgerà l’Interporto Quadrante Europa di Verona, snodo strategico per il trasporto su strada e ferrovia; il porto di Trieste, porta d’accesso ai mercati dell’Europa centrale e orientale; e il porto di Ravenna, specializzato nella movimentazione delle merci alla rinfusa. La rete potrà poi estendersi anche a infrastrutture private, come ad esempio la miniera di dolomia di Tassullo, in Val di Non.

L’iniziativa punta ad assicurare la disponibilità di materie prime critiche per l’industria europea, anche in caso di crisi o interruzioni delle forniture. La sperimentazione si concentrerà inizialmente su terre rare e tungsteno, materiali essenziali per settori strategici come automotive, elettronica, aerospazio e difesa.

La realizzazione dell’hub punta inoltre a favorire nuovi investimenti nella lavorazione, nella raffinazione e nel riciclo delle materie prime critiche, valorizzando le competenze industriali del territorio e rafforzando le filiere produttive italiane ed europee.

Il via libera europeo arriva dopo mesi di lavoro e interlocuzioni tra il Mimit e la Commissione europea. Nel corso di questo percorso, lo scorso giugno, il vicepresidente esecutivo Stéphane Séjourné aveva anche visitato insieme al ministro Urso Porto Marghera e l’Interporto di Verona, approfondendo sul campo le potenzialità del progetto italiano.

“Ringrazio il vicepresidente esecutivo Séjourné per il confronto costante e costruttivo di questi mesi, che ha contribuito a raggiungere questo importante risultato, pilastro della politica europea sulle materie prime critiche”, ha concluso Urso.