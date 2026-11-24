Dai primi giorni dietro le sbarre alla quotidianità nel carcere di Bollate, tra controlli notturni, partite a carte, libri e piccoli gesti per rendere meno difficile la detenzione. Alberto Stasi ripercorre gli anni trascorsi in carcere e guarda al futuro, con il desiderio di costruire una famiglia. Ma c’è una consapevolezza che lo accompagna: un giorno dovrà raccontare ai suoi figli una storia difficile da spiegare

AgenPress. Anche quando le porte del carcere si aprono, certi ricordi continuano a rimanere impressi nella memoria. Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara Poggi, oggi fuori dal carcere, torna con il pensiero ai primi tempi della detenzione, a quei momenti in cui ogni giornata era scandita da regole, controlli e dalla necessità di imparare a convivere con gli altri detenuti. Tra i ricordi più particolari ci sono quelli delle notti in cella, quando ogni venti minuti una torcia veniva puntata verso di lui per verificarne la presenza. Un controllo ripetuto, difficile da ignorare, che diventava parte della quotidianità carceraria.

Anche i gesti più semplici assumevano un significato diverso. Il telecomando della televisione diventava motivo di contesa con gli altri detenuti, mentre le partite a carte e la lettura dei libri rappresentavano occasioni per trascorrere il tempo e trovare qualche momento di distrazione. Persino una sedia in più, utilizzata per appoggiare le gambe, poteva trasformarsi in un piccolo conforto all’interno di uno spazio ristretto. Ma nel racconto della sua esperienza emerge soprattutto un aspetto: il modo in cui il carcere di Bollate era organizzato e gestito. Una struttura nella quale, secondo Stasi, esisteva un approccio più intelligente alla detenzione, capace di rendere la vita quotidiana meno legata alla sola privazione della libertà e più orientata alla convivenza e all’organizzazione degli spazi.

Sono ricordi che restituiscono uno spaccato della vita dietro le sbarre, fatta non soltanto di momenti difficili, ma anche di abitudini, piccoli equilibri e strategie per affrontare il trascorrere delle giornate. Oggi, però, lo sguardo di Stasi sembra rivolto soprattutto al futuro. Tra i desideri che emergono c’è quello di diventare padre. «Vorrei dei figli, ma dovrò spiegare tutto», è la frase che racchiude una delle questioni più delicate della sua prospettiva di vita.

L’idea di costruire una famiglia porta con sé, inevitabilmente, il peso di una vicenda giudiziaria e personale che ha segnato profondamente la sua esistenza e quella di tante altre persone. Come raccontare ai propri figli una storia tanto complessa? Come spiegare il passato senza nascondere le domande che inevitabilmente potrebbero arrivare?

È una prospettiva che apre a interrogativi difficili, soprattutto quando si immagina il momento in cui i bambini saranno abbastanza grandi da chiedere spiegazioni. Il carcere, dunque, resta una parte del suo passato, ma non è l’unico elemento con cui Stasi dovrà confrontarsi. Fuori dalle mura di Bollate c’è una vita da ricostruire, fatta di relazioni, progetti e scelte future. E tra questi progetti c’è anche il desiderio di paternità, accompagnato dalla consapevolezza che il passato non potrà essere semplicemente cancellato.