Il vicepresidente della Commissione parlamentare, Mauro D’Attis, annuncia che saranno esaminati gli atti prodotti dagli inquirenti, ma precisa che l’acquisizione non sarà immediata. Le opposizioni chiedono invece di ottenere subito le lettere lasciate dall’ex capo della Polizia, gli atti giudiziari e il decreto di perquisizione.

Sullo sfondo lo scontro sulla relazione Mafia-Appalti

AgenPress. La vicenda di Gianni De Gennaro entra ufficialmente nel confronto politico della Commissione parlamentare Antimafia. Dopo la morte dell’ex capo della Polizia e il ritrovamento di lettere, documenti e materiale informatico nella proprietà in Maremma, la Commissione valuta quali atti acquisire per approfondire gli elementi che potrebbero avere rilevanza nell’attività parlamentare. A fare il punto è stato Mauro D’Attis, vicepresidente della Commissione e deputato di Forza Italia. «In merito alla vicenda del suicidio di De Gennaro, acquisiremo, non immediatamente, tutto il materiale che sarà prodotto dagli inquirenti e che sarà ritenuto utile», ha dichiarato al termine della riunione dell’ufficio di presidenza.

Una precisazione importante: la Commissione intende attendere il lavoro degli investigatori e valutare successivamente quali documenti possano essere utili. Non ci sarà, dunque, un’acquisizione immediata e indiscriminata di tutto il materiale sequestrato.

La posizione di D’Attis arriva mentre le opposizioni chiedono un intervento più rapido. I rappresentanti di Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra hanno sollecitato l’acquisizione delle due lettere lasciate da De Gennaro nella tenuta di Fonteblanda. Una delle buste sarebbe indirizzata al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, mentre l’altra recherebbe la dicitura «A chi vorrà pubblicare». Gli scritti, al momento, sono nella disponibilità degli inquirenti e il loro contenuto non è stato reso pubblico.

Le opposizioni chiedono inoltre di acquisire l’ordinanza e il decreto di perquisizione, oltre agli altri atti necessari per comprendere il contesto dell’indagine sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D’Amelio. Il deputato del Movimento 5 Stelle ed ex magistrato antimafia Federico Cafiero De Raho ha sostenuto la necessità di leggere le carte prima di decidere eventuali ulteriori iniziative parlamentari. Tra le ipotesi indicate anche quella di ascoltare il procuratore di Caltanissetta.

La richiesta di approfondire il caso De Gennaro si intreccia con un altro tema particolarmente divisivo: la relazione della Commissione Antimafia sull’inchiesta Mafia-Appalti. Secondo De Raho, dopo quanto accaduto e alla luce degli sviluppi investigativi, sarebbe necessario evitare di chiudere il lavoro parlamentare senza aver prima esaminato tutti gli elementi disponibili. «Chiudere su Mafia-Appalti significa voler chiudere gli occhi al Paese», ha dichiarato.

Anche Elisabetta Piccolotti, di Alleanza Verdi-Sinistra, ha chiesto che la Commissione svolga il proprio lavoro senza essere condizionata da interessi politici. La parlamentare ha criticato l’impostazione che, a suo giudizio, avrebbe privilegiato una determinata pista investigativa, chiedendo di non escludere approfondimenti sulle altre ipotesi relative alla stagione delle stragi.

Il timore espresso dalle opposizioni è che la relazione conclusiva possa offrire una ricostruzione parziale della storia delle stragi, trascurando elementi che potrebbero emergere proprio dagli atti legati all’indagine di Caltanissetta.

La morte di De Gennaro ha aperto una fase delicata anche sul piano giudiziario. L’ex capo della Polizia era indagato nell’ambito dell’inchiesta sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D’Amelio e aveva respinto le contestazioni.

Nella proprietà toscana sono state trovate due lettere, appunti e documenti che potrebbero contenere la sua ricostruzione delle vicende giudiziarie. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato dispositivi informatici e altro materiale che dovrà essere esaminato. Le carte potrebbero avere un interesse anche per la Commissione Antimafia, ma la loro eventuale acquisizione dovrà tenere conto delle indagini in corso e delle valutazioni degli inquirenti. È proprio su questo punto che si registra la differenza tra la linea prudente annunciata da D’Attis e la richiesta delle opposizioni di procedere subito.

La presidente della Commissione, Chiara Colosimo, si trova a gestire una questione che va oltre la semplice acquisizione di documenti. La vicenda De Gennaro si è infatti sovrapposta al confronto sulla ricostruzione della stagione delle stragi e sul ruolo dell’inchiesta Mafia-Appalti.

La maggioranza punta a proseguire il lavoro sulla relazione conclusiva, mentre le opposizioni chiedono di ampliare gli approfondimenti e di valutare gli elementi emersi dopo la morte dell’ex capo della Polizia. La posizione di D’Attis sembra indicare una strada intermedia: acquisire il materiale che gli inquirenti produrranno e che sarà considerato pertinente, senza anticipare i tempi delle indagini.

Resta da capire quali documenti saranno effettivamente trasmessi alla Commissione e quale peso potranno avere nella relazione finale. Le lettere di De Gennaro, in particolare, potrebbero offrire la sua versione delle contestazioni giudiziarie, ma il loro contenuto dovrà prima essere esaminato dagli investigatori.

La questione non riguarda soltanto il destino di alcuni documenti. Sul tavolo c’è il modo in cui il Parlamento intende ricostruire uno dei capitoli più controversi della storia italiana recente: le stragi del 1992, i rapporti tra mafia e appalti e i possibili depistaggi che ancora oggi sono oggetto di accertamenti.