Bruxelles punta a un accordo entro dicembre, prima della pausa natalizia. Previsto il coinvolgimento di circa 60 banche russe, nuove restrizioni sulle piattaforme crypto e misure contro gli ex combattenti. Von der Leyen: «Continueremo finché la Russia non mostrerà una reale volontà di pace duratura in Ucraina»

AgenPress. L’Unione europea si prepara a rafforzare ulteriormente la pressione economica e politica sulla Russia. La Commissione europea ha presentato il 23 novembre una nuova proposta di sanzioni contro Mosca, destinata a diventare il 22° pacchetto dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina, nel febbraio 2022. Il nuovo provvedimento punta a colpire diversi settori strategici dell’economia e della società russa: sistema bancario, criptovalute, infrastrutture energetiche, apparati militari e mondo dello sport. L’obiettivo dichiarato da Bruxelles è ridurre ulteriormente le risorse finanziarie a disposizione del Cremlino e impedire che la Russia continui ad aggirare le restrizioni già introdotte attraverso intermediari e Paesi terzi.

La Commissione punta a raggiungere un’intesa tra gli Stati membri nel mese di dicembre, prima della pausa per le festività natalizie. Il pacchetto, tuttavia, non è ancora operativo: per essere approvato dovrà ottenere il consenso unanime dei 27 Paesi dell’Unione.

Uno dei capitoli più importanti riguarda il sistema finanziario. La proposta della Commissione prevede di estendere il divieto di effettuare transazioni a circa 60 istituti bancari russi, con la loro esclusione dal circuito internazionale SWIFT, utilizzato dalle banche per lo scambio di informazioni sui pagamenti.

Nel mirino finiscono anche le piattaforme di criptovalute e le reti di pagamento che, secondo Bruxelles, vengono utilizzate per aggirare le sanzioni occidentali. La Commissione intende rafforzare i controlli non soltanto sulle società russe, ma anche sugli operatori situati in Paesi terzi che facilitano le operazioni finanziarie di Mosca.

Per coordinare questa attività è stata istituita una nuova Crypto Sanctions Task Force, incaricata di sostenere l’applicazione delle restrizioni e favorire la collaborazione con i partner internazionali.

Un altro fronte riguarda il settore energetico. Bruxelles propone di ampliare il divieto per le aziende europee di fornire servizi destinati alla costruzione, alla gestione e alla riparazione delle infrastrutture energetiche russe, con particolare attenzione alle raffinerie petrolifere. Per la prima volta, le restrizioni verrebbero estese anche ai servizi legati alle infrastrutture elettriche.

La stretta coinvolgerebbe inoltre la cosiddetta flotta ombra, il sistema di navi utilizzato dalla Russia per continuare a esportare petrolio aggirando il tetto al prezzo imposto dai Paesi occidentali. La proposta prevede l’inserimento di oltre 70 nuove imbarcazioni nell’elenco delle navi sanzionate e il divieto per le petroliere assicurate in Russia.

Particolarmente significativa è la misura che riguarda i militari. La Commissione propone di rendere operativo il divieto di ingresso nell’Unione europea per i cittadini che hanno prestato servizio nelle forze armate russe dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina e hanno partecipato direttamente alle operazioni di combattimento. Secondo von der Leyen, gli ex combattenti possono rappresentare un rischio per la sicurezza europea, soprattutto alla luce dell’aumento delle attività ostili e delle operazioni non convenzionali attribuite ad ambienti legati alla Russia. La questione era già stata affrontata nel precedente pacchetto di sanzioni, ma la sua applicazione aveva incontrato difficoltà e riserve da parte di alcuni governi europei. Ora Bruxelles punta a superare gli ostacoli amministrativi e a fornire alle autorità nazionali strumenti più precisi per identificare i soggetti interessati.

La proposta introduce inoltre restrizioni in un ambito finora meno direttamente coinvolto nelle misure economiche: quello sportivo e culturale. La Commissione vuole impedire alle squadre e agli atleti russi di partecipare alle competizioni organizzate nell’Unione europea sotto la bandiera della Federazione Russa. È previsto anche il divieto di esporre i simboli ufficiali russi durante gli eventi sportivi. Ulteriori restrizioni riguarderebbero i finanziamenti provenienti da sponsor russi alle associazioni sportive e culturali europee, oltre alla possibilità per cittadini russi di ricoprire incarichi negli organismi direttivi delle federazioni sportive con sede nell’Ue. La motivazione politica è impedire che le manifestazioni sportive diventino strumenti di propaganda e di legittimazione internazionale del governo russo.

A illustrare la linea della Commissione è stata la presidente Ursula von der Leyen, che in un messaggio video ha ribadito la volontà di mantenere alta la pressione su Mosca. «Continueremo a proporre nuove sanzioni finché la Russia non mostrerà una reale volontà di una pace duratura in Ucraina», ha dichiarato. La presidente ha spiegato che il nuovo pacchetto si muove lungo tre direttrici: colpire le risorse finanziarie utilizzate per sostenere la guerra, isolare ulteriormente la Russia e rafforzare l’applicazione delle restrizioni già esistenti.

La posizione di Bruxelles arriva mentre proseguono gli sforzi diplomatici per trovare una soluzione al conflitto, senza che da parte russa sia ancora arrivata una disponibilità considerata sufficiente a garantire un percorso concreto verso la pace.

Il 22° pacchetto rappresenta un ulteriore tentativo dell’Unione europea di restringere gli spazi economici e finanziari a disposizione del Cremlino. Ma la sua approvazione non è automatica. I governi dei 27 Paesi membri dovranno raggiungere un accordo unanime sulle misure proposte. Solo dopo il via libera del Consiglio dell’Ue le nuove restrizioni potranno essere formalmente adottate ed entrare in vigore secondo le modalità previste dagli atti giuridici. Bruxelles punta a chiudere la partita entro dicembre. La sfida sarà trovare un equilibrio tra la volontà di aumentare la pressione sulla Russia e le diverse valutazioni degli Stati membri sulle conseguenze economiche, diplomatiche e di sicurezza delle nuove misure.

Una cosa appare chiara: per la Commissione europea, finché non ci saranno segnali concreti di una disponibilità russa a una pace stabile e duratura in Ucraina, la politica delle sanzioni resterà uno degli strumenti centrali della risposta europea alla guerra.