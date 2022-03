25° Anniversario della BMT, Borsa Mediterranea Turismo

- Advertisement -

Il 18 marzo il Premio “Voucher” per il turismo, la cultura, l’informazione e lo spettacolo

AgenPress. In occasione del 25° anniversario della BMT, Borsa Mediterranea del Turismo, Voucher organizza, in collaborazione con BMT, MSC Crociere e con l’Ufficio del Turismo Spagnolo, il consueto “Aperiviaggi Fuori Fiera”.

Nella meravigliosa location del Palazzo San Teodoro, a Napoli, venerdì 18 Marzo 2022, a partire dalle ore 20.00, sono attesi i maggiori esponenti della BMT, di MSC, dell’Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma e molti altri operatori dell’Industria del Turismo e del suo indotto.

E’ noto che, negli ultimi due anni, il Settore del Turismo è stato gravemente danneggiato dalla pandemia. Per tale motivazione, in occasione della venticinquesima edizione della BMT, la manifestazione b2b, unica nel settore e nel panorama fieristico nazionale, a cui partecipano tutte le più importanti realtà del turismo, Voucher ha deciso di premiare chi si è distinto, nel corso di questi due ultimi anni, nei vari settori della vita sociale. Le realtà presenti sono:Tour Operators, Compagnie Aeree, Compagnie di Navigazione, Crociere, Enti del Turismo Internazionali, Regioni, Hotel e Catene Alberghiere.

Nel corso di questa importante iniziativa, ideata da Paky Arcella e Anna Di Maria, sarà consegnato il Premio “Voucher”, realizzato, per la speciale edizione, dal Maestro orafo Michele Affidato, a chi si è maggiormente distinto nei Settori del Turismo, della Moda, del Cinema, della Televisione, della Musica e della Comunicazione.

I premiati sono eccellenze delle suddette realtà.

Il Turismo e il suo indotto, che rappresenta un’importante risorsa per l’economia del nostro Paese, non si è mai fermato e oggi ritorna in auge.

Il Turismo è cultura ed è per questo che si intende promuovere la conoscenza, anche con l’obiettivo di incentivarne l’impulso.

Sarà un’occasione unica per dare ulteriore vigore alla ripresa lavorativa ed economica degli operatori turistici, realizzata certamente grazie al costante impegno, svolto, con professionalità e dedizione, dall’intero Settore. Parteciperanno alla serata, oltre al Presidente della BMT Angioletto de Negri, che si colloca tra i maggiori esponenti del Settore del Turismo nel mondo, al quale ha dedicato la sua vita, Leonardo Massa, Managing Director Italia di MSC Crociere, l’Ufficio del Turismo Spagnolo di Roma e il giornalista Biagio Maimone, il quale opera come ufficio stampa di iniziative culturali, anche finalizzate alla solidarietà.

Tra i premiati vi saranno Maria Teresa Ruta, giornalista, conduttrice ed autrice, della quale è in uscita il suo nuovo libro “Ricordateci così”, vincitrice della passata edizione di Pechino Express, il cantautore Davide De Marinis, per rendere questa festa “Troppo bella”, come recita una delle sue canzoni di successo, il quale ha solcato i palcoscenici di Sanremo, del Festivalbar ed altri legati alle estati turistiche, l’Amministratore Delegato di Cinecittaworld Stefano Cigarini, parco divertimenti tematico del Cinema e della TV di Roma. Il Premio speciale per l’informazione sarà assegnato al TGCOM24, diretto da Andrea Pucci, struttura che coordina tutti i servizi dei telegiornali, tra cui lo stesso TGcom24 canale e sito, Sport Mediaset, TG4 e Studio Aperto, per un’ informazione di qualità e di prestigio, al servizio dei cittadini. A ritirare il Premio il Direttore editoriale di Tgcom24 Paolo Liguori.

Inoltre, è prevista la partecipazione del Maestro Gino Accardo, denominato l’erede di Murolo, lo showman Enzo Guariglia e il cantante Antonio Mancini.

La selezione musicale sarà curata da Dario Guida.

Il 25° anniversario della BMTsi preannuncia, a detta del Direttore Fabrizio Cantella, un’occasione Fuori Fiera per festeggiare un traguardo portato avanti nel tempo con passione e amore.

A documentare l’evento saranno presenti le telecamere di Voucher.