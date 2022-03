7a edizione del Doha International Maritime Defence Exibition & Conference. Sottosegretario Pucciarelli: eccellenze italiane protagoniste anche nell’edizione 2022

- Advertisement -

AgenPress. “Anche questa 7^ edizione del Doha International Maritime Defence Exibition & Conference (DIMDEX) – che volge al termine dopo una intensa tre-giorni con 140 espositori e oltre 90 nazioni rappresentate da delegazioni militari e civili – si è confermata vetrina internazionale di livello nei campi difesa, sicurezza e aerospazio in cui le nostre aziende italiane di settore hanno avuto modo di presentare prodotti e soluzioni tecnologie d’avanguardia con le relative tendenze.

Durante la mia presenza a Doha dalla serata del 21 marzo al mattino del 23, ho potuto constatare personalmente, in qualità di capo delle delegazione italiana, il ruolo abilitante offerto da questa importante piattaforma espositiva, arricchita da interessanti momenti di incontro e confronto tra professionisti, esperti del settore e illustri accademici di tutto il mondo, come la Middle East Naval Commanders Conference. Ho parimenti apprezzato il valore delle eccellenze Made in Italy portato in Qatar dalle nostre realtà – Beretta, Elettronica, Fincantieri, Gem Elettronica, Intermarine, Iveco, Leonardo, Mbda, Polo Marconi, Rina –, protagoniste nel confronto con un mercato altamente competitivo e nell’offerta di soluzioni efficaci in un settore in continua evoluzione.” – questo il commento del Sottosegretario di Stato alla Difesa Senatore Stefania Pucciarelli nel lasciare la capitale del Qatar dopo la fruttuosa presenza alla DIMDEX 2022 e l’altrettanto proficua agenda di interazioni e colloqui con le autorità locali e le diverse realtà espositrici.



A supporto del Sottosegretario Pucciarelli nella trasferta qatarina l’Ambasciatore d’Italia Alessandro Prunas, il Segretario Generale della Difesa-Direttore Nazionale Armamenti Generale di Corpo d’Armata dell’Esercito Luciano Portolano e l’Ammiraglio di Squadra Pier Federico Bisconti, capofila di una delegazione Marina Militare formata da personale dello Stato Maggiore di Forza armata e da militari già cooperanti da tempo con le Forze Armate del Qatar. Significativa anche la presenza della Fregata multimissione ‘Bergamini’ della Marina Militare, in sosta nel porto di Hamad insieme a 12 unità di altre Marine.

“Il bilancio della presenza italiana alla DIMDEX 2022 – ha proseguito Pucciarelli – è senz’altro positivo. Nella mia fitta agenda di impegni ho sviluppato anche rilevanti interazioni; innanzitutto con l’Emiro del Qatar, incontrato due volte nella giornata di apertura, a cui ho rinnovato la gratitudine dell’Italia per l’ospitalità, per il crescente rapporto di genuina amicizia e virtuosa cooperazione nei campi militare, imprenditoriale ed energetico, per il prezioso sostegno fornitoci nelle fasi iniziali dell’emergenza pandemica. Cordiali e costruttivi anche i colloqui col Vice Premier e Ministro della Difesa del Qatar, Khalid bin Mohamed Al Attyiah – cui ho confermato la piena disponibilità dell’Italia a implementare nuove attività di cooperazione ricalcando la vincente formula Gov-to-Gov dei programmi marittimi e aeronautici già in atto –, col Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Qatarine, Tenente Generale Salim Hamad al Nabit, e col Comandante delle Qatari Emiri Naval Forces, Maggior Generale Abdullah Hassan Al Sulaiti, già conosciuti il 28 ottobre 2021 nei Cantieri Muggiano della Spezia per la consegna della Corvetta capoclasse ‘Al Zubarah’. In ogni occasione ho ringraziato della fiducia tributata all’Italia auspicando di sviluppare anche le nuove progettualità acquisitive di cui il Qatar ha già manifestato interesse.



Nei colloqui con gli espositori ho rivolto un plauso alle nostre aziende per le qualificanti competenze e la passione nel tenere alto il Tricolore.”