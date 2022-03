8 marzo, conferenza stampa Tovaglieri martedì a Strasburgo con Diana Di Meo, vittima di revenge porn

- Advertisement -

L’evento contro la violenza di genere sul web sarà trasmesso in diretta streaming, presenti in collegamento anche le deputate Ravetto e Zanella

AgenPress. Martedì 8 marzo alle 17, al Parlamento Europeo di Strasburgo (Sala LOW S2.2), in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, l’europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri, componente della Commissione Femm, terrà una conferenza stampa sul tema “Storie di chi ha rialzato la testa”, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni europee sulla violenza di genere in rete.

Sarà presente Diana Di Meo, assistente arbitrale di Pescara e studentessa in Scienze dei Servizi Giuridici, vittima di revenge porn, che porterà la sua coraggiosa testimonianza su questo odioso fenomeno. Interverrà Carlo Gaudieri, advisor nella Commissione Femm per il gruppo Identità e Democrazia. Parteciperanno all’incontro, in collegamento da Roma, le deputate Laura Ravetto, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della Lega, e Federica Zanella, membro delle Commissioni parlamentari per l’Infanzia e l’Adolescenza e per le Poste e Telecomunicazioni. L’evento sarà anche occasione per fare il punto sulle politiche della Lega per tutelare i diritti delle donne in Europa.

L’incontro verrà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook di Isabella Tovaglieri e della Lega Parlamento Europeo – gruppo ID.