Afghanistan. 80 bambini afgani riceveranno cure mediche in Germania

- Advertisement -

AgenPress – La Società della Mezzaluna Rossa afgana (ARCS), in collaborazione con il Villaggio della Pace in Germania, ha in programma di portare almeno 80 bambini in Germania per cure mediche entro le prossime due settimane.

I bambini soffrono di vari tipi di malattie.

- Advertisement -

Le famiglie dei bambini colpiti dalle malattie hanno apprezzato il sostegno dell’ARCS.

Abubakar, 7 anni, è stato portato a Kabul dalla provincia di Balkh. È registrato da ARCS per cure mediche in Germania.

Il padre di Abubakar era un membro delle ex forze di sicurezza e perse la vita in combattimento.

- Advertisement -

“Sono malato. Vengo qui dai dottori per curarmi”, ha detto Abubakar.

Sabir Rahman ha portato i suoi due figli a Kabul da Jalalabad. Sabir ha detto che sta lavorando come operaio e che non è in grado di pagare per il trattamento dei suoi figli.

“Erano malati. Li ho portati dai medici, ma non potevo permettermi le medicine. Stavo comprando la medicina molto raramente. Se avessi i soldi per curarli, ora starebbero meglio”.

Centinaia di altri bambini aspettano di essere presi per cure mediche.

“Sono caduto da un tetto. Il mio piede è rotto. Volevo giocare con il mio amico, ma sono un disabile”, ha detto Yasir, 7 anni, che è venuto qui per essere elencato per cure mediche.

Un gruppo di medici del Peace Village Germany è venuto a Kabul per aiutare nel processo di evacuazione di questi bambini in Germania.

“Ora possiamo portare 80 bambini in Germania per il trattamento. Non è tanto… Vediamo che possiamo accogliere più di 80 bambini, ma è un problema quando non abbiamo il budget gratis e per questo ora solo 80 bambini possono venire in Germania”, ha detto un medico tedesco .

L’ARCS ha affermato che ogni sei mesi i medici tedeschi vengono a Kabul per esaminare la salute dei bambini.

“Sulla base del nostro metodo, ogni sei mesi i medici visitano l’Afghanistan e poi selezionano i bambini e poi i bambini sono in cura per un periodo di sei mesi in Germania. E poi di nuovo i medici vengono qui per selezionare i nuovi bambini che soffrono di malattie”, ha detto Noor Agha Sahibzada, portavoce dell’ARCS.

Il Peace Village Germany lavora in collaborazione con ACRS da oltre 30 anni in Afghanistan per facilitare il trattamento dei bambini affetti da diversi tipi di malattie.

Secondo le statistiche, circa 4.500 bambini sono stati curati dal Peace Village tedesco.