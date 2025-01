Afghanistan. Nuove leggi e regolamenti contro le donne e le ragazze. Prosegue la soppressione dei diritti e libertà

AgenPress – La situazione dei diritti umani in Afghanistan è peggiorata nel 2024, poiché i talebani hanno intensificato la repressione di donne, ragazze e gruppi minoritari, ha affermato oggi Human Rights Watch nel suo World Report 2025. Le autorità talebane hanno arrestato giornalisti e critici e imposto severe restrizioni ai media. La crisi economica dell’Afghanistan ha lasciato 23 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria, colpendo in modo sproporzionato donne e ragazze.

Per il rapporto mondiale di 546 pagine, nella sua 35a edizione, Human Rights Watch ha esaminato le pratiche sui diritti umani in più di 100 paesi. In gran parte del mondo, scrive la direttrice esecutiva Tirana Hassan nel suo saggio introduttivo , i governi hanno represso e arrestato e imprigionato ingiustamente oppositori politici, attivisti e giornalisti. Gruppi armati e forze governative hanno ucciso illegalmente civili, ne hanno cacciati molti dalle loro case e hanno bloccato l’accesso agli aiuti umanitari. In molte delle oltre 70 elezioni nazionali del 2024, i leader autoritari hanno guadagnato terreno con la loro retorica e le loro politiche discriminatorie.

“A tre anni dal governo dei talebani, la soppressione dei diritti e delle libertà non ha fatto che intensificarsi”, ha affermato Fereshta Abbasi , ricercatrice afghana presso Human Rights Watch. “I governi dovrebbero fare pressione sui talebani affinché pongano fine ai loro abusi contro donne e ragazze, supportando al contempo con urgenza la creazione di un meccanismo completo di responsabilità delle Nazioni Unite”.

I talebani hanno annunciato una nuova legge che proibisce alle donne di viaggiare o usare i mezzi pubblici senza un tutore maschio, e di cantare in pubblico o di far sentire la propria voce fuori casa. I talebani hanno anche arrestato donne e ragazze per non aver rispettato il dress code prescritto.

I talebani hanno arrestato e torturato arbitrariamente giornalisti e altri critici. A settembre, hanno vietato le trasmissioni in diretta di programmi politici, le critiche al gruppo e hanno limitato le interviste a individui da una lista pre-approvata.

La provincia di Khorasan dello Stato islamico (ISKP), affiliata afghana dello Stato islamico (ISIS), ha condotto attacchi che hanno ferito e ucciso civili, contro minoranze etniche e religiose, in particolare gli Hazara, nonché contro i Talebani. Il 18 maggio, l’ISKP ha rilasciato una dichiarazione in cui minacciava le organizzazioni non governative, i media e le agenzie di aiuti esteri.

La crisi economica dell’Afghanistan ha lasciato più della metà della popolazione (23,7 milioni di persone) bisognosa di urgente assistenza umanitaria nel 2024, di cui 2,9 milioni in condizioni di emergenza per la fame.

I donatori afghani dovrebbero fornire assistenza mirata a raggiungere i più bisognosi e a elaborare soluzioni durature alla crisi economica afghana, ha affermato Human Rights Watch.