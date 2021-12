Afghanistan. Allarme prorettore Sapienza. 81 studentesse afghane bloccate a Kabul

- Advertisement -

AgenPress – “Erano sulla lista del ministero della Difesa per essere trasferite in Italia, ma a causa dell’attentato di tre giorni fa non sono riuscite a entrare in aeroporto. Sono dovute tornare indietro 90 persone dirette in Italia, tra cui 81 studentesse afghane che a breve avrebbero dovuto iniziare i corsi alla Sapienza. Con loro anche alcuni bambini”.

E’ l’allarme lanciato dal prorettore dell’ateneo romano Bruno Botta in una intervista al Gr Rai sulle 81 studentesse afghane della Sapienza bloccate a Kabul, pur essendo sulla lista del Ministero della Difesa per il trasferimento in Italia.

“Dopo l’esplosione le cose si sono complicate, siamo in contatto con l’unità di crisi della Farnesina che sta facendo tutto il possibile per aiutarci e ha detto che non lascerà soli gli studenti della Sapienza. La preoccupazione maggiore è per le studentesse andate da Herat fino a Kabul per imbarcarsi e che, se dovessero tornare indietro, rischiano rappresaglie”.