Afghanistan. Fame e povertà costringono uomini, donne e bambini a vendere i reni al mercato nero

AgenPress – Un certo numero di famiglie nella provincia occidentale di Herat sono costrette a vendere i loro reni in mezzo a una terribile povertà e fame.

Le famiglie che vivono nel distretto di Injil di Herat affermano di essere state costrette a vendere i loro reni al mercato nero per pochi soldi a causa della povertà e delle difficoltà per sopravvivere.

“Vendiamo i nostri reni se qualcuno compra per portare qualcosa da mangiare ai nostri figli”, ha detto un residente di Herat.

Tra coloro che hanno venduto i loro reni ci sono bambini e donne.

Secondo la legge del paese, vendere organi o parti del corpo non è lecito, ma queste famiglie affermano di non avere altre opzioni per sopravvivere.

“Siamo felici, la situazione della sicurezza è buona, ma i prezzi sono un po’ alti nel Paese”, ha detto un residente di Herat.

Nel frattempo, i funzionari dell’Emirato islamico affermano che stanno cercando di trovare modi per migliorare l’economia del Paese.

Anche la vendita di reni a causa della povertà in alcune parti di Herat l’anno scorso ha fatto notizia.

Ma ora che una catastrofica crisi umanitaria incombe in Afghanistan, i leader e i funzionari mondiali stanno prendendo sul serio l’avvertimento.

Il ministro degli Esteri del Regno Unito, Liz Truss, ha dichiarato: “Stiamo lavorando molto prima di tutto per portare le persone fuori dall’Afghanistan, e stiamo utilizzando varie strade per farlo, stiamo anche fornendo ulteriori aiuti umanitari in Afghanistan”. ha detto che le notizie sulla vendita di reni “sono molto preoccupanti”.

Gli analisti economici affermano che la revoca delle sanzioni dall’Emirato islamico e il rilascio di miliardi di dollari congelati delle attività del paese dalle banche mondiali sarebbero modi efficaci per migliorare la vita del popolo afghano.

“Il prezzo delle merci è aumentato notevolmente e ha causato maggiori sofferenze alle fasce più vulnerabili della società”, ha affermato Abdul Nasir Reshtial, economista.

A seguito del cambiamento politico nel paese, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e la Federal Reserve statunitense hanno interrotto l’accesso dell’Afghanistan ai fondi internazionali.

La disoccupazione, la povertà e la fame hanno raggiunto livelli allarmanti in Afghanistan.