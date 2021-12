Afghanistan. La musica è proibita. Talebani uccidono il cantante folk Fawad Andarabi

- Advertisement -

AgenPress – L’artista locale afgano, Fawad Andarabi, è stato trascinato fuori di casa e ucciso dai talebani nel villaggio di Kishnabad, ad Andarab, sabato.

La notizia della morte del famoso cantante folk è stata confermata da suo figlio.

Questo arriva giorni dopo che i talebani hanno imposto nuove regole per la musica e per le donne che viaggiano da sole.

Asvaka News, i media locali hanno citato l’ex ministro degli interni Massoud Andarabi per confermare la notizia.

“La musica è proibita nell’Islam”, aveva affermato il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid. “Ma speriamo di riuscire a convincere le persone a non fare queste cose, invece di fare pressione su di loro”.

L’omicidio ha riacceso le preoccupazioni tra gli attivisti che gli insorti sarebbero tornati al loro governo oppressivo nel paese dopo che il loro blitz militare ha rovesciato il governo.

“Era innocente, un cantante che intratteneva solo le persone”, ha detto suo figlio. “Gli hanno sparato alla testa nella fattoria”.

Suo figlio ha detto di volere giustizia e che un consiglio talebano locale ha promesso di punire l’assassino di suo padre.

Il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha detto all’AP che gli insorti avrebbero indagato sull’incidente, ma non aveva altri dettagli sull’omicidio.

Andarabi ha suonato il ghichak, un liuto ad arco, e ha cantato canzoni tradizionali sul suo luogo di nascita, sulla sua gente e sull’Afghanistan nel suo insieme. Un video online lo ha mostrato a una performance, seduto su un tappeto con le montagne di casa che lo circondavano mentre cantava.

“Non c’è nessun paese al mondo come la mia patria, una nazione orgogliosa”, ha cantato. “La nostra bellissima valle, la patria dei nostri bisnonni.”

Karima Bennoune, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti culturali, ha scritto su Twitter di avere “grave preoccupazione” per l’uccisione di Andarabi.

“Chiediamo ai governi di chiedere ai talebani di rispettare i #diritti umani degli #artisti”, ha scritto.

Agnes Callamard, il segretario generale di Amnesty International, ha denunciato l’uccisione allo stesso modo.

“Ci sono prove crescenti che i talebani del 2021 sono gli stessi dei talebani intolleranti, violenti e repressivi del 2001”, ha scritto su Twitter. “20 anni dopo. Nulla è cambiato su quel fronte”.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH

— Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021