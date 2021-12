Afghanistan. “Non abbiamo paura”. Protesta delle donne a Herat, lavoro e partecipazione nel nuovo governo

- Advertisement -

AgenPress – Mentre i talebani hanno detto di essere vicini alla formazione di un nuovo governo una cinquantina di donne afghane sono scese in piazza a Herat (ovest) in una rara protesta per ottenere il diritto al lavoro e la partecipazione nel nuovo governo del Paese. “È nostro diritto avere istruzione, lavoro e sicurezza”, hanno cantato all’unisono le manifestanti: “Non abbiamo paura, siamo unite”.

Una delle organizzatrici della protesta, Basira Taheri, ha chiesto che i talebani includano le donne nel nuovo esecutivo. “Vogliamo che i talebani tengano consultazioni con noi”, ha sottolineato.

“Non vediamo donne nelle loro riunioni”, ha aggiunto. Intanto, fonti talebane hanno indicato che l’annuncio del nuovo governo potrebbe arrivare domani dopo le preghiere del pomeriggio. Secondo le indiscrezioni circolate ieri, per il nuovo esecutivo era questione di ore.

Il leader senior Sher Mohammad Abbas Stanikzai – un intransigente nella prima amministrazione talebana – ha dichiarato alla BBC Pashto in un’intervista che mentre le donne potrebbero continuare a lavorare, “potrebbe non esserci” un posto per loro nel gabinetto di qualsiasi governo futuro o di qualsiasi altro posta in alto.