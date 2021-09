Afghanistan. Pen ha salvato 200 cani e gatti. Enpa, aiutiamo le altre associazioni

- Advertisement -

AgenPress – Ce l’ha fatta Pen Farthing, l’ex soldato della marina militare britannica e fondatore dell’organizzazione animalista Nowzad, a partire con un volo charter da Kabul con i circa 200 animali, tra cani e gatti. Ricordiamo che non si tratta dei “suoi” animali – come è stato erroneamente scritto – ma in larga parte di cani utilizzati dalle varie forze militari operative sul campo, spesso con compiti molto delicati e rischiosi. Lo precisiamo perché l’Operazione Arca (così è stata denominata da Pen Farthing) ha avuto molti consensi in tutto il mondo ma al tempo stesso è stata oggetto di molte polemiche.

Da giorni Pen, il suo staff e gli animali del rifugio di Nowzad erano nell’area dell’aeroporto di Kabul, ma solo alla fine l’ex marine e gli animali sono stati imbarcati. Purtroppo non sono stati imbarcati gli uomini e le donne (tutti afghani) dello staff. L’ottusità di certa politica ha impedito infatti agli operatori di lasciare Kabul, ma da quanto loro stessi hanno affermato, è stato lo stesso staff a convincere Pen a imbarcarsi senza di loro.

Ma se una operazione importante e rischiosa si chiude, non finiscono purtroppo le difficoltà per le altre associazioni animaliste presenti nel Paese. L’emergenza non è finita, nemmeno per gli animali. Questi ultimi vanno incontro a morte certa perché in Afghanistan vi è una cultura anti animalista e nessuna istituzione, a parte le associazioni locali con scarsi mezzi, si occupa degli animali. Esse necessitano di supporti internazionali che diano diffusione alle richieste di aiuto per reperire risorse per i trasferimenti. Infatti nessun ponte aereo umanitario è stato utilizzato per gli animali e per essi sono necessari mezzi specifici, appositamente noleggiati e pagati dalle associazioni.

Ci proponiamo di essere di appoggio per le organizzazioni che meritoriamente si occupano di questa tragica situazione invitandovi a donare direttamente sulle loro piattaforme:

– https://www.nowzad.com/

– https://networkforanimals.org/

– https://www.facebook.com/kabulsmallanimalrescue/

Siccome molte persone ci hanno segnalato la difficoltà a donare per problemi di valuta e di collegamento ai siti, potete in alternativa:

· aderire alla raccolta fondi specifica ENPA https://www.facebook.com/donate/746913126095023/

· inviare un contributo con causale “Sostegno a Afghanistan” sull’IBAN IT71J0853046040000000001775 intestato ad ENPA.

Tutti i fondi raccolti saranno ovviamente integralmente ripartiti e donati, con bonifico estero a nostro carico, direttamente alle associazioni.

