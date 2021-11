Afghanistan. Talebani danno fuoco ad una donna afghana perché ha “cucinato male”

- Advertisement -

AgenPress – Stando a quanto riportato dal Telegraph, una donna afgana è stata data alle fiamme dai miliziani talebani perché non soddisfatti di un pasto che aveva preparato.

Una ex giudice, Najla Ayoubi, ha affermato di aver ricevuto molteplici denunce di violenza contro le donne da parte del gruppo degli insorti. Questo particolare incidente – ha raccontato Ayoubi – ha coinvolto una donna nel nord del Paese che è stata “bruciata perché accusata di cattiva cucina. Stanno costringendo la gente a dare e cucinare il cibo”.

In quanto sostenitrice dei diritti delle donne in Afghanistan, la signora Ayoubi ha affermato di essere stata costretta a fuggire per salvarsi la vita una volta che il vento ha soffiato nella direzione dei talebani.

“Stanno costringendo le persone a dare loro cibo e cucinare loro cibo”, ha continuato.

Ayoubi ha anche affermato che le donne vengono usate come schiave del sesso, secondo Metro.

“Costringono anche le famiglie a far sposare le loro giovani figlie a combattenti talebani”, ha aggiunto. “Non vedo dove sia la promessa che pensano che le donne dovrebbero andare a lavorare quando assistiamo a tutte queste atrocità”.

L’inevitabile caduta di Kabul avrebbe richiesto mesi, con i militanti che hanno preso il controllo delle regioni del sud mentre gli Stati Uniti e i rimanenti alleati annunciavano l’evacuazione delle loro forze militari all’inizio del 2021. La controversa campagna ventennale per combattere l’estremismo alla radice costare miliardi di dollari.

Ayoubi ha anche affermato che molti dei suoi compagni attivisti afgani si nascondono per paura della violenza.

Secondo quanto riferito da Insider, Sinéad Baker, le donne in Afghanistan sono terrorizzate all’idea di perdere i loro diritti e le loro libertà ora che i talebani hanno preso il controllo del paese .

Durante il governo talebano 1996-2001 , alle donne non era permesso lavorare o frequentare la scuola. È stato inoltre vietato loro di lasciare le loro case senza la presenza di un uomo e sono stati costretti a coprirsi il volto o rischiare una punizione.

Sebbene i talebani avessero promesso di rispettare i diritti delle donne “all’interno della legge islamica”, molti sono scettici su questa promessa e rispettano un ritorno alla forma brutale della sharia che è stata imposta durante il precedente periodo di governo dei talebani.

