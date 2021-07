Alto Adige. Omicidio in una Rsa, 78enne uccisa con una coltellata dal compagno 87enne in visita

- Advertisement -

AgenPress – Una donna di 78 anni, Maria Waschgler, ospite di una Rsa a Lana, in Alto Adige, è stata uccisa dal compagno, l’87enne austriaco Karl Engelmayr, con una coltellata al cuore. L’uomo, che da tempo vive in Alto Adige, è stato arrestato dai carabinieri poco dopo il delitto. Non è ancora chiaro il movente dell’omicidio.