Ambiente: ok Senato a ddl tutela in Costituzione, 224 sì. Brambilla (FI), passaggio storico

AgenPress – Con 224 sì l’Aula del Senato dà il via libera al ddl per l’inserimento della tutela dell’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi in Costituzione. Non ci sono stati voti contrari, gli astenuti sono stati 23, tra questi il gruppo compatto di Fratelli d’Italia. Il provvedimento passa all’esame della Camera, poiché si tratta di ddl costituzionale avrà bisogno di quattro letture.

“E’ un passaggio storico, una grande vittoria per tutti coloro che vogliono difendere l’ambiente e veder rispettati gli animali. Ora diventa possibile un cambiamento di straordinaria portata, giuridica, sociale e culturale. Mi impegnerò in ogni modo perché questa riforma arrivi in porto”, scrive in una nota, Michela Vittoria Brambilla, Forza Italia, presidente dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, commenta il primo sì – quello del Senato, a larghissima maggioranza – al disegno di legge che introduce in Costituzione, tra i principi fondamentali del patto repubblicano, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, “anche nell’interesse delle future generazioni”, e quella degli animali, con forme e modi che saranno stabiliti dalla legge dello Stato. “Inserendo in Costituzione la tutela degli animali, sul modello delle più avanzate costituzioni europee – ricorda l’ex ministro – il Parlamento raggiungerà un grande obiettivo di civiltà, in armonia con la sensibilità largamente prevalente tra i cittadini. Sono tre legislature che mi batto per ottenere questo risultato e quindi guardo con soddisfazione e una certa emozione a un voto così importante. Ora – conclude Brambilla – tocca alla Camera, dove ci sono i presupposti per una rapida approvazione”.