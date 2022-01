Animali. Moncler annuncia che non utilizzerà più le pellicce. Lav, siamo molto soddisfatti

- Advertisement -

AgenPress – Moncler annuncia che eliminerà la pelliccia da tutte le sue collezioni. L’azienda interromperà l’acquisto di pelliccia quest’anno e l’ultima collezione con capi con pelliccia sarà l’Autunno-Inverno 2023.

Questa decisione riflette il continuo impegno di Moncler ad adottare pratiche di business sempre più responsabili ed è coerente con il costruttivo dialogo avviato da tempo con l’associazione animalista italiana LAV come rappresentante della Fur Free Alliance.

Moncler presenta la sua seconda collezione Moncler Born To Protect che testimonia l’attenzione e l’impegno del brand a proteggere il futuro dell’ambiente e di tutti. La collezione, realizzata interamente con materiali a più basso impatto, quest’anno è stata ampliata e oltre alle giacche include diverse tipologie di capi e accessori uomo, donna e bambino. I materiali utilizzati per i tessuti e per gli altri componenti includono nylon e poliestere riciclati, cotone biologico e altre materie prime come la lana e la piuma1 certificate secondo specifici standard di sostenibilità.



Anche il packaging, così come quello di tutte le linee Moncler, è realizzato con materiali sostenibili: le shopping bag e le gift box sono in carta riciclata e carta proveniente da foreste gestite responsabilmente, i manici sono in cotone biologico. I porta abiti sono realizzati con bottiglie di plastica riciclate.

Il Piano di Sostenibilità 2020-25 di Moncler si focalizza su cinque priorità strategiche: cambiamenti climatici, economia circolare, catena di fornitura responsabile, valorizzazione della diversità e supporto alle comunità locali.

Gli obiettivi aziendali prevedono tra gli altri l’utilizzo del 50% di nylon sostenibile nelle collezioni Moncler entro il 2025 ed entro il 2023 il riciclo di oltre l’80% degli scarti produttivi di nylon, l’abolizione della plastica convenzionale monouso, il 100% di energia rinnovabile in tutti i siti aziendali nel mondo, la protezione dal freddo di 100.000 persone che si trovano in situazioni di disagio oltre alla riduzione, entro il 2030, delle emissioni di CO2 in base ad obiettivi science-based.



“Siamo molto soddisfatti per la decisione responsabile assunta da Moncler che, da oggi, avvia la dismissione delle produzioni in pelliccia (ricavata da animali appositamente allevati o catturati in natura) diventando fur-free dal gennaio 2024. Da sempre ci battiamo contro lo sfruttamento degli animali in tutte le produzioni moda, per questo il nostro impegno con Moncler e tutte le altre aziende (come sempre) prosegue verso nuovi traguardi per una moda sostenibile, etica e pertanto sempre più Animal Free”, ha dichiarato Simone Pavesi, responsabile LAV per l’Area Moda Animal Free.