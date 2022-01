Antitrust: pubblicati impegni su istruttoria rc auto

- Advertisement -

AgenPress. L’Antitrust ha pubblicato gli impegni presentati nell’ambito dell’istruttoria I856 relativa ai comparatori di prezzo della polizze rc auto.

“Ci riserviamo di leggere con cura e con calma gli impegni che le imprese assicurative intendono assumere prima di esprimere un parere finale, ma il punto non cambia ed è semplice: se c’è stato un danno per gli assicurati a seguito di un’intesa tra compagnie, ad esempio perché tramite lo scambio di informazioni hanno praticato premi più elevati, allora non basta la chiusura del procedimento con accettazioni di impegni che a lungo andare non ha una vera efficacia deterrente nei confronti dei comportamenti scorretti” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale consumatori.

“Sarebbe una beffa inaccettabile per gli assicurati. Serve una condanna pecuniaria, possibilmente con l’irrogazione di una sanzione esemplare” conclude Dona.