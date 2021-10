Arabia Saudita. Donne attiviste torturate in carcere. Scosse elettriche, frustate e molestie sessuali.

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Sono emerse nuove testimonianze di presunte torture di detenuti politici di alto profilo nelle carceri saudite , ha affermato oggi Human Rights Watch. Le autorità saudite non sono riuscite a indagare in modo indipendente e credibile sulle accuse secondo cui le autorità saudite hanno torturato attivisti per i diritti delle donne saudite e altri detenuti all’inizio del 2018, anche con scosse elettriche, percosse, frustate e molestie sessuali.

Human Rights Watch ha ottenuto una serie di messaggi di testo anonimi inviati nel gennaio 2021 da un individuo che si identifica come una guardia carceraria saudita che forniscono descrizioni delle torture e dei maltrattamenti che loro e altre guardie carcerarie hanno assistito agli interrogatori sauditi commessi contro detenuti di alto profilo in metà-fine 2018. La persona ha rifiutato di rivelare il proprio nome per paura di rappresaglie, ma ha descritto nei messaggi di testo ciò che ha visto e inoltrato messaggi di testo da altre guardie carcerarie.

“Nuove prove che denunciano la brutale tortura in Arabia Saudita dei difensori dei diritti delle donne e di altri detenuti di alto profilo espongono ulteriormente il totale disprezzo dell’Arabia Saudita per lo stato di diritto e l’incapacità di indagare in modo credibile su queste accuse”, ha affermato Michael Page , vicedirettore per il Medio Oriente e il Nord Africa presso Human Rights Watch. “Lasciare che gli aggressori si scatenino invia il messaggio che possono torturare impunemente e non affrontare mai la responsabilità per tali crimini”.

I resoconti provenivano dalla prigione di Dhabhan, a nord di Jeddah, e da un altro luogo identificato dalle guardie come una prigione segreta. Hanno descritto alcuni incidenti in cui affermano che i detenuti, tra cui l’importante attivista per i diritti delle donne Loujain al-Hathloul e l’attivista per i diritti umani Mohammed al-Rabea, hanno subito torture e altri maltrattamenti.

In un messaggio di testo, la guardia carceraria ha menzionato per nome un’importante attivista saudita per i diritti delle donne che le autorità saudite hanno arrestato in un’ampia repressione iniziata nel maggio 2018.

“In una delle sue sessioni di tortura, [nome nascosto] ha perso conoscenza ed eravamo tutti terrorizzati. Temevamo che fosse morta e che ci saremmo assunti la responsabilità perché le istruzioni erano di non uccidere nessuno dei detenuti, uomini o donne».

In un altro messaggio di testo, la guardia carceraria ha fatto riferimento alle molestie sessuali che gli interrogatori sauditi hanno inflitto ad al-Hathloul, rilasciato con la condizionale a febbraio.

“Loujain al-Hathloul è stato sottoposto a molestie sessuali senza precedenti per me da quello a cui ho assistito”, ha scritto la guardia. “Si divertivano a insultarla. La prendevano in giro dicendo che è libera e non le dispiacerebbe essere molestata come infilare le mani nella sua biancheria intima o toccarle le cosce o sputare parole degradanti contro di lei.

Le organizzazioni per i diritti umani hanno iniziato a segnalare nel novembre 2018 le accuse secondo cui gli interrogatori sauditi avevano torturato almeno quattro attiviste donne , anche con scosse elettriche e frustate, e le avevano molestate e aggredite sessualmente. Nel gennaio 2019, Human Rights Watch e Amnesty International hanno affermato che le autorità saudite dovrebbero consentire agli osservatori internazionali di entrare nel paese e indagare sulle accuse di tortura .

La pubblica accusa dell’Arabia Saudita ha annunciato nel marzo 2019 che il suo ufficio, che riferisce direttamente al re e al principe ereditario, alla Commissione governativa saudita per i diritti umani e alla Società nazionale per i diritti umani, ha condotto indagini separate sulle accuse di tortura e non ha trovato prove a sostegno loro. Nessuna di queste agenzie ha l’indipendenza necessaria per condurre un’indagine credibile e trasparente che riterrebbe responsabili i responsabili della tortura.

A febbraio, dopo la sua condanna e il rilascio condizionale , una corte d’appello saudita ha respinto le affermazioni credibili di al-Hathloul secondo cui era stata torturata in carcere, hanno detto i familiari . Un mese prima, anche un altro tribunale aveva respinto le accuse di tortura, adducendo la mancanza di prove.

In un altro sms, una guardia carceraria ha menzionato al-Rabea, che è stata arrestata insieme alle attiviste per i diritti delle donne nel maggio 2018 e successivamente condannata dal tribunale del terrorismo dell’Arabia Saudita il 20 aprile e condannata a sei anni di carcere con una serie di accuse vaghe e false legati al suo attivismo. Il testo diceva: “al-Rabea era tra le persone che sono state torturate oltre la sua capacità di sopportare, specialmente quando l’interrogatore ha appreso che soffre di mal di schiena e così ha iniziato a essere creativo con la sua tortura, prendendo di mira luoghi già dolorosi nella misura in cui che non era in grado di andare in bagno senza che lo aiutassimo ad arrivarci”.

Un’altra fonte informata separata in precedenza aveva detto a Human Rights Watch che le autorità carcerarie hanno torturato al-Rabea per mesi, anche con scosse elettriche, waterboarding e percosse. Lo hanno tenuto in piccoli spazi senza dormire o riposare per giorni interi, lo hanno appeso a testa in giù e spesso lo hanno privato dei pasti durante il suo primo anno di detenzione, ha detto la fonte. Una corte d’appello dovrebbe emettere una decisione sul caso di al-Rabea il 27 luglio. Al-Rabea è l’ultimo degli attivisti arrestati durante la repressione del maggio 2018 a rimanere in prigione.

In un messaggio inoltrato, una guardia carceraria ha descritto la sofferenza di un altro attivista per i diritti umani di sesso maschile arrestato nel 2018. “Non hanno avuto pietà di [nome nascosto]… Andrei da lui e lo troverei un cadavere senza vita e mi aspetterei che lui è morto fino a quando il dottore non arriva e lo aiuta con antidolorifici e altre medicine per rianimarlo. Poi lo avrebbero torturato di nuovo».

Data la riluttanza dell’Arabia Saudita a condurre un’indagine credibile e indipendente sulle accuse di tortura, l’immagine del paese rimarrà offuscata fino a quando le autorità non consentiranno a osservatori internazionali indipendenti di entrare nel paese e indagare sulle accuse di tortura, ha affermato Human Rights Watch. I leader sauditi dovrebbero anche annullare tutte le accuse, le condanne e le condanne imposte alle attiviste per i diritti delle donne e ad altri basate esclusivamente sul loro attivismo e sull’espressione pacifica delle loro opinioni, ha affermato Human Rights Watch.

“La puzza della tortura e altri orribili trattamenti dei detenuti sauditi rimarranno sui leader sauditi a meno che non prendano misure urgenti per fermare questi crimini e chiedano i responsabili degli aggressori, anche ai massimi livelli”, ha detto Page.