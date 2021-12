Augusta. Coltivava canapa indiana e percepiva il reddito di cittadinanza. Ai domiciliari un uomo di 58 anni

- Advertisement -

AgenPress – Un 58enne di Carlentini è stato arrestato per produzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo, che percepiva il reddito di cittadinanza, è stato posto ai domiciliari dopo la convalida dell’arresto; sono state attivate le procedure per la revoca del reddito di cittadinanza.

I carabinieri della Compagnia di Augusta, con i militari dello squadrone eliportato cacciatori Sicilia di stanza a Sigonella, in località Cannellazza di Carlentini hanno trovato, nascosta in un uliveto, una piantagione di canapa indiana composta da 60 piante alte due metri circa, in piena maturazione.