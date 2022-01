Az 1586. L’ultimo volo di Alitalia. Presidio dei lavoratori, applausi dei passeggeri

AgenPress – Con il volo Cagliari-Roma Az 1586 si chiude il capitolo Alitalia, dopo una storia lunga oltre 70 anni. Quando poco dopo alle 23.10 il volo atterrerà a Fiumicino calerà il sipario sulla vecchia Alitalia che a mezzanotte passerà il testimone a Ita. Questa mattina intanto è stata accreditata ai lavoratori la metà restante degli stipendi di settembre.

I dipendenti hanno ricevuto ieri una comunicazione da parte dei commissari straordinari Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso, che recitava: “Care colleghe e colleghi possiamo ora confermarvi che abbiamo dato mandato affinché domani sia accreditato il rimanente 50% degli stipendi”.

Prosegue la mobilitazione Usb per i lavoratori Alitalia. Nella giornata di oggi sono previste assemblee aperte a tutto il personale. Domani è previsto un presidio permanente in aeroporto. Nella settimana in cui Ita approda a Fiumicino, spiega Usb in un comunicato, l’aeroporto di Fiumicino deve “diventare il centro di attenzione per tutti coloro che lavorano o hanno lavorato in Alitalia” e per tutti coloro che tengono al rispetto delle leggi che “non accettano licenziamenti nel terzo mercato europeo, non tollerano alcun tipo di discriminazioni, difendono il contratto nazionale e pensano che un’azienda pubblica non può proporre salari e contratti inferiori al livello di Ryanair”.

Una decina di lavoratori di Alitalia ha mostrato questa mattina striscioni (“Resistenza”, “Vergogna”) su una balaustra all’interno del terminal 3 al Leonardo da Vinci per gridare la loro amarezza per l’epilogo della compagnia aerea. Con loro anche dei bambini.

Per alcuni minuti hanno gridato slogan come “Dignità, lavoro” e “Noi siamo Alitalia”. Quindi gli applausi dei colleghi dall’esterno del terminal dove è in corso il presidio ed anche da diversi passeggeri.

Quindi hanno tolto gli striscioni. Il tutto si è concluso in pochi minuti senza intervento della polizia che ha vigilato in tutti gli istanti della protesta. I manifestanti erano dipendenti che uscivano dal loro turno.