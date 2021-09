Bari. Investito mentre lavora su autostrada A14. Muore un operaio

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 8 sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari, è avvenuto un incidente nel quale un addetto di una ditta esterna – all’altezza del km 528 – è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante durante la fase di installazione di un cantiere.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia stradale per i rilievi, i soccorritori del 118 con diversi mezzi e i vigili del fuoco. Purtroppo però per l’uomo alla guida non c’è stato nulla da fare: quando i pompieri hanno estratto il corpo dalle lamiere, il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo gli agenti che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente l’autista del mezzo pesante sarebbe stato colpito da un malore: ecco perché il tir ha poi sbattuto improvvisamente contro le barriere laterali sul lato destro della carreggiata finendo per ribaltarsi.

Nell’urto l’autoarticolato ha divelto alcune barriere che dovranno quindi essere sostituite. L’incidente è avvenuto all’altezza del comune di Portogruaro zona Summaga dove è giunto anche il personale di Autovie Venete che sta facendo defluire il traffico proveniente da Venezia: l’incidente ha infatti creato code fino a 10 chilometri. Solo ieri sera c’è stato un altro incidente, sempre lungo l’A4 dove, a Loncon di Annone, un uomo è morto.