Bellanova: bellissima notizia il ritorno in edicola della Gazzetta del Mezzogiorno

AgenPress. “Il ritorno in edicola della Gazzetta del Mezzogiorno annunciato per il 19 febbraio prossimo è una bellissima notizia.

Lo è per le comunità pugliesi e lucane, cui da sempre la Gazzetta ha dato voce, per la ricchezza e la qualità dell’informazione meridionale che ritrova una testata importante e autorevole, per le lavoratrici e i lavoratori, le giornaliste e i giornalisti dello storico quotidiano che finalmente, dopo troppi mesi di assenza, potranno ritrovare i loro lettori.

Al direttore, alle redazioni, alle lavoratrici e ai lavoratori della Gazzetta gli auguri di ottimo lavoro”.

Lo scrive sul suo profilo fb la Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibile Teresa Bellanova.