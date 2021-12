Bellanova: “Piena solidarietà a Luigi di Maio”

- Advertisement -

La politica dica parola chiave e condanni senza esitazione violenze, minacce, aggressioni

AgenPress. “Piena solidarietà, mia e di Italia Viva, a Luigi di Maio vittima di minacce per aver detto parole chiare e nette a favore della campagna vaccinale e aver stigmatizzato la violenza dei no-gree pass definendola pericolosa degenerazione.

Lo ripetiamo da mesi: il vaccino e il green pass sono l’unico modo per mettere in sicurezza tutti i cittadini, soprattutto le persone più fragili, e lavorare sul rilancio sociale ed economico delle nostre comunità. L’unico modo per riportare a scuola, in sicurezza, le ragazze e i ragazzi. La violenza e le minacce non potranno impedire al Paese di riprendere in mano il proprio destino.

L’intero arco parlamentare ha la responsabilità di dire parole chiare, mettendo all’indice violenza, minacce, aggressioni. Adesso. Dopo, rischia di essere troppo tardi. Chi pensa a rendite di posizione lo fa sulla pelle degli italiani”.

Così la Viceministra Teresa Bellanova, co-Presidente di Italia Viva.