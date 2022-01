Berlusconi al Quirinale? Conte, escluso che nel segreto dell’urna il M5s possa votarlo

- Advertisement -

AgenPress – “Fino all’ultimo rivolgeremo un appello alle forze di centrodestra perché non insistano su una candidatura di parte”.

Lo ha detto Giuseppe Conte ai microfoni del Fatto quotidiano mentre era ancora in corso il vertice del centrodestra, ribadendo di sperare che “questa candidatura non si ufficializzata perché essendo di parte rallenterebbe le trattative che sono in corso per arrivare a una soluzione e a una personalità quanto più ampiamente condivisa”.

“Mi sento di escludere” che nel segreto dell’urna i voti del M5s possano andare a Silvio Berlusconi. Se l’ex Cavaliere resterà in campo “il fronte progressista proporrà una candidatura diversa o comunque ragioneremo insieme”. Berlusconi, ha ribadito, “non appare compatibile con i nostri principi e valori e con l’obiettivo di trovare una candidatura condivisa”.