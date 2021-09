Bolzano. Guardiacaccia uccide volpe ferita schiacciandola a terra con il piede. Denuncia Lav

- Advertisement -

AgenPress – Nonostante numerose persone si siano subito mobilitate per il recupero dell’animale, l’unico ad intervenire è un guardiacaccia che, come visibile chiaramente nel video, molto probabilmente la uccide schiacciandola a terra con il suo peso, procurandole un’agonia durata lunghissimi minuti.

E’ inaccettabile che un animale ferito sia ucciso così barbaramente! Se anche non avesse avuto alcuna possibilità di recupero, cosa che solo un veterinario avrebbe potuto certificare, si sarebbe dovuto procedere con la soppressione eutanasica. D’altro canto, è proprio una legge della Provincia di Bolzano che prevede che “Sul destino dei mammiferi selvatici trovati ammalati o feriti dispone il gestore del relativo comprensorio” cioè gli stessi cacciatori, come se fossero dei veterinari!

Il nostro ufficio legale è già al lavoro, sta preparando la denuncia contro il responsabile di un tale efferato e crudele delitto, perché sia chiamato a giustificare le sue azioni davanti a un giudice. Chiameremo alle sue responsabilità anche la Provincia di Bolzano, non è tollerabile che i cacciatori possano sostituirsi a un veterinario decidendo del destino di animali rinvenuti feriti, come accaduto nel caso della volpe uccisa dal guardiacaccia.

Massimo Vitturi

Responsabile Area Animali selvatici

Un video pubblicato su Facebook dall’on. Filippo Maturi racconta un fatto di una crudeltà allucinante accaduto nel pomeriggio del 3 settembre sulla strada che da Laives porta a Bolzano, sul cui bordo staziona una volpe ferita alle zampe posteriori.

Ecco il racconto fatto dallo stesso Filippo Maturi sulla sua pagina Facebook. VOLPE UCCISA CRUDELMENTE, CHI HA RESPONSABILITÀ PAGHI!

Mi hanno informato di un fatto gravissimo successo oggi vicino a Bolzano. Dico subito che non lo lascerò passare inosservato e presenterò personalmente denuncia per quanto accaduto.

Nel primo pomeriggio viene segnalata una volpe ferita alle zampe a bordo della strada che da Laives porta a Bolzano.

Si mobilitano diverse persone, vengono fatte diverse chiamate e come troppo spesso accade in Alto Adige, pare che nessun ufficio abbia responsabilità, oppure non rispondono: viene chiamato il 1515 senza esito, la Sill dice che non è sua la competenza e che occorre chiamare l’ufficio caccia e pesca della Provincia, ma lì nessuno risponde.

Arrivano sul posto i vigili del fuoco e nel frattempo arriva un guardiacaccia (gilet giallo). Ciò che accade poi ha dell’inverosimile, riporto testualmente quanto mi hanno segnalato:

Lo stesso (il guardiacaccia) si è messo alla ricerca della volpe ferita, un’ amica ha detto di avere affermato “ma non porta neppure un bastone (uno di quelli con il laccio per catturare l’animale)”, il guardiacaccia indispettito sarebbe tornato alla macchina e preso un normalissimo bastone (per farne quale uso preciso non si sa) è arrivato dove la volpe si trovava, ha lasciato il bastone a terra per cercare l’animale nascosto.

Quest’ultimo si spaventa e scappa zoppicante verso un altro cespuglio, lui la insegue e si vede nel video che riesce a fermarla mettendole un piede sopra (non si sa dove se la coda, il corpo o il collo) ma il piede lo tiene ben saldo comunicando a gesti con un pompiere vicino…poco dopo raccoglie l’animale morto dal cespuglio… ucciso da quel piede che non sembrava voler mollare la presa.

Inoltre, una testimone oculare dichiara: “Non ho parole. Gli ha messo un piede sulla gola e l’ ha uccisa.”

“Non ci ha neanche provato, ha portato il bastone e l ha lasciato lì ancora prima di vedere la volpe.”

Ecco il video sconcertante di quanto accaduto. Non sono un magistrato, quindi non spetta a me giudicare, ma non lascerò certamente che tutto questo passi inosservato perchè si tratta “solo” di una volpe.