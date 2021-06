Bolzano. Maturi (Lega), proposta legge, inasprire pene per chi avvelena cani

AgenPress – “Sul tema animali non possono esserci divisioni partitiche. Occorre lavorare insieme per raggiungere lo stesso obiettivo: l’inasprimento delle pene per chi avvelena i nostri amici a quattro zampe è un atto dovuto verso tutti quei poveri animali che hanno avuto l’unica colpa di incontrare una persona piena di odio”.

Lo ha dichiarato il deputato della Lega, Filippo Maturi, responsabile del dipartimento “benessere degli animali”. Il parlamentare ha incontrato Max Piro proprietario del cane Beethoven ucciso lo scorso febbraio da un boccone avvelenato.

“Gli ho consegnato una copia della proposta di legge che abbiamo depositato a giugno 2019 – riferisce Maturi – proprio per inasprire le pene nei confronti di chi avvelena i cani. Se fosse diventata già legge, quel povero animale sarebbe ancora vivo”.

“È ora di dire basta a questa barbarie. La proposta di legge è già stata assegnata alla commissione Giustizia della Camera: nonostante le ripetute richieste da parte del gruppo Lega per calendarizzarla, il presidente della commissione, Perantoni dei 5 Stelle, l’ha voluta sostanzialmente bloccare”.