Borsa. Leonardo Del Vecchio è il più ricco con un tesoro da 28,74 mln di euro, 1,7% del Pil

AgenPress – Leonardo Del Vecchio conferma il primato di Borsa in quanto a valore delle partecipazioni, che superano i 28,74 miliardi di euro allo scorso 3 agosto. Lo si legge nella tradizionale classifica dei ‘Paperoni’ di Piazza Affari compilata da Mf in vista del Ferragosto.

Con un incremento del 57,7% rispetto all’anno precedente, il tesoretto di casa Del Vecchio equivale al 1,7% del Pil italiano del 2020 e al 38% del valore complessivo delle azioni in Piazza Affari. Un portafoglio variegato, composto da quote in Generali, Covivio, EssilorLuxottica, Mediobanca e Unicredit.

In seconda posizione la coppia Prada-Bertelli, con 13 miliardi, seguita dalla famiglia Garavoglia, la cui partecipazione in Campari vale 9,23 miliardi. Seguono gli Agnelli-Elkann (9,05 miliardi), che tramite l’operazione Stellantis hanno aperto le porte di PiazzaAffari alla famiglia Peugeot, 11/a con 4,05 miliardi. Un risultato migliore rispetto alla famiglia Berlusconi, che si piazza 15/a con 3,45 miliardi di partecipazioni, immediatamente davanti a Giorgio Armani (3,37 miliardi).