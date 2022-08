“Botticelle”. Alternativa, su stop si sta consumando una farsa indecorosa, manca la legge

- Advertisement -

AgenPress – Sullo stop alle “botticelle” (le carrozze trainate da cavalli) in giro per Roma si sta consumando una farsa indecorosa.

Non ci sarà nessuno stop perché serve una legge! Con un ordine del giorno che non vale nulla ed impegna un governo che non c’è, il Pd, e con lui molti altri, cercano di lavarsi la coscienza al fotofinish e di far campagna elettorale su un tema molto sentito e sul quale sono degli ipocriti.