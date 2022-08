Calenda: “Ha prosperato una politica che non è mai di governo: è sempre di allarme democratico”

- Advertisement -

AgenPress. Ormai la politica è come uno stile di consumo: va di moda il giallo del “vaffa”, poi va di moda il verde del “prima gli italiani”, poi va di moda l’azzurro.

Hanno una costante queste offerte: crollano come devono governare qualcosa, perché il modo in cui si pongono è il contrario del governo. Il governo è pieno di contraddizione e di complessità: il modo in cui loro si pongono è talmente semplice, perché deve incanalare la rabbia, perché promettono cose che non esistono.

La realtà è una cosa molto complessa e molto contraddittoria. Il governo è l’esercizio all’interno di questa realtà contraddittoria.

Ha prosperato una politica che non è mai di governo: è in fondo sempre di allarme democratico. Allarme democratico verso i comunisti, allarme democratico verso i fascisti, ma è sempre allarme democratico. Non è mai ordinaria, seria, coerente, tangibile, pragmatica amministrazione del governo. Questo è quello che vogliamo rappresentare noi.

E’ quanto dichiara, in una nota, Carlo Calenda leader di Azione.