Calenzano (FI). Proprietario in ospedale, due pitbull chiusi in casa una settimana senza acqua e cibo

AgenPress – Una storia di degrado e abbandono arriva da Calenzano, in provincia di Firenze. Un uomo che viveva abusivamente in un’abitazione di proprietà di Autostrade in via delle Ginestre a Calenzano, è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Per una settimana nel suo appartamento sono rimasti chiusi in una stanza senza poter mangiare o bere due cani pitbull.L’uomo arrivato in stato di incoscienza non è stato in grado di avvisare della presenza dei due cani e, in primo momento, nessuno si è accorto della loro esistenza.

Sono stati alcuni amici dell’uomo a chiedersi che fine avessero fatto i cani e a fare una segnalazione per richiedere un intervento. Le Guardie Zoofile dell’Enpa di Firenze sono quindi intervenute per salvare i cani. Con l’aiuto di alcuni amici del proprietario dei cani e insieme alla Polizia Municipale sono riusciti ad entrare ed hanno trovato i due animali scheletrici.

“Ci avevano messo in guardia della possibile aggressività dei cani – afferma Alessandro Quercioli, Capo Nucleo delle Guardie Zoofile dell’ENPA di Firenze – ma quando siamo entrati ci hanno fatto tantissime feste e sono stati felicissimi di vederci. Hanno subito capito che eravamo lì per liberarli. Nonostante l’aspetto scheletrico i due pitbull erano per fortuna in buone condizioni e li abbiamo affidati al personale della ASL Servizi Veterinari per gli accertamenti”.