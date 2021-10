California. E’ morto il serial killer Rodney James Alcala, 130 omicidi. Era in attesa di essere giustiziato

- Advertisement -

AgenPress – Rodney James Alcala aveva 77 anni, ed è morto per cause naturali in un ospedale di San Joaquin Valley, in California, hanno detto i funzionari della prigione in una nota.

Alcala è stato condannato a morte nel 2010 per cinque omicidi in California tra il 1977 e il 1979, compreso quello di una ragazzina di 12 anni, anche se le autorità stimano che potrebbe aver ucciso fino a 130 persone in tutto il paese.

Aveva ricevuto altri 25 anni di vita nel 2013 dopo essersi dichiarato colpevole di due omicidi a New York.

- Advertisement -

È stato nuovamente accusato nel 2016 dopo che le prove del DNA lo hanno collegato alla morte nel 1977 di una donna di 28 anni i cui resti sono stati trovati in una zona remota del Wyoming sudoccidentale. Ma un pubblico ministero ha detto che Alcala era troppo malata per affrontare il processo per la morte della donna, che era incinta di sei mesi quando è morta.

Il braccio della morte della California si trova nella prigione statale di San Quentin vicino a San Francisco, ma per anni Alcala era stato ospitato a più di 200 miglia di distanza in una prigione a Corcoran dove poteva ricevere cure mediche 24 ore su 24.

I pubblici ministeri hanno affermato che Alcala ha perseguitato le donne come una preda e ha preso orecchini come trofei da alcune delle sue vittime.

“Stai parlando di un ragazzo che sta cacciando nel sud della California in cerca di persone da uccidere perché gli piace”, ha detto il procuratore Matt Murphy di Orange County, California, durante il suo processo.

Gli investigatori dicono che il suo vero conteggio delle vittime potrebbe non essere mai conosciuto.

Gli orecchini lo hanno aiutato a metterlo nel braccio della morte, anche se il governatore Gavin Newsom ha imposto una moratoria sulle esecuzioni finché è governatore.

- Advertisement -

La madre del dodicenne Robin Samsoe ha testimoniato al suo processo per omicidio che un paio di orecchini a sfera d’oro trovati in un sacchetto di gioielli nell’armadietto di Alcala apparteneva a sua figlia.

Ma Alcala ha affermato che gli orecchini erano suoi e che un video clip della sua apparizione nel 1978 in “The Dating Game” lo mostrava con indosso gli orecchini quasi un anno prima della morte di Samsoe. Ha negato le uccisioni e ha citato incongruenze nei resoconti e nelle descrizioni dei testimoni.

I pubblici ministeri della California hanno affermato che Alcala ha anche preso orecchini da almeno due delle sue vittime adulte come trofei.

Due delle quattro donne sono state posate nude dopo la loro morte, una è stata violentata con un martello da carpentiere e tutte sono state ripetutamente strangolate e rianimate per prolungare la loro agonia, hanno detto i pubblici ministeri.

Gli investigatori hanno detto che il DNA di una vittima è stato trovato su un orecchino a forma di rosa in possesso di Alcala, e il suo DNA è stato trovato nel suo corpo.

Era stato condannato a morte due volte per l’omicidio di Samsoe, ma entrambe le condanne erano state ribaltate. È stato accusato dell’omicidio delle quattro donne adulte più di due decenni dopo sulla base del nuovo DNA e di altre prove forensi.

Dopo il verdetto, le autorità hanno rilasciato più di 100 foto di giovani donne e ragazze trovate in possesso di Alcala nella speranza di collegarlo ad altri omicidi irrisolti in tutto il paese.

“Ci sono omicidi e stupri e poi c’è l’inequivocabile carneficina di un omicidio in stile Rodney Alcala”, ha detto Bruce Barcomb, il fratello della vittima di 18 anni Jill Barcomb, mentre Alcala è stato condannato a morte.