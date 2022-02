Caro bollette. Codacons, da aprile maxi rincari. Nel 2022 stangata 70 mld per famiglie e imprese

- Advertisement -

AgenPress – In arrivo a partire dal prossimo aprile nuovi rincari delle tariffe luce e gas. Lo prevede il Codacons, che ritiene del tutto insufficienti i 5,5 miliardi di euro per famiglie e imprese messi ieri in campo dal Governo col Decreto Bollette.

“Le misure approvate ieri non basteranno ad evitare un nuovo rialzo delle bollette in occasione del prossimo aggiornamento tariffario – spiega il presidente Carlo Rienzi – Questo perché i fondi messi in campo in favore di famiglie e imprese sono del tutto insufficienti, mentre gli altri provvedimenti del decreto bollette non produrranno effetti nel breve termine”.

La stangata per famiglie e imprese determinata dall’emergenza energia potrebbe così raggiungere quota 70 miliardi di euro nel 2022, con ricadute enormi sul fronte dei consumi e uno tsunami sull’economia.

Per tale motivo, e ritenendo del tutto inutili hashtag e campagne sui social che non potranno cambiare di un millimetro la situazione attuale facendo solo perdere tempo agli utenti, il Codacons assieme ad altre associazioni dei consumatori sta studiando una protesta legale attraverso una possibile autoriduzione nazionale delle bollette, come già avvenuto con enorme successo negli anni ’70 per le bollette della Sip.