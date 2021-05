Caso Renzi, Raciti (PD): “Riprendere un senatore di nascosto è una porcheria”

AgenPress. “La vicenda delle immagini del Senatore Matteo Renzi riprese di nascosto andata in onda su Report, la trovo una cosa che mi fa orrore. Mi sembra ci sia un accanimento di un pezzo dell’informazione del nostro Paese, che come spesso accade, sta mettendo in campo un tutti contro uno, soprattutto quando l’uno ha perso il potere.

Non si parla di giustizia, qua abbiamo a che fare con un qualcosa di persecutorio e non mi consola che il bersaglio sia di un altro partito, è sempre una ruota che gira”, ha dichiarato l’On. Fausto Raciti (PD), Vicepresidente commissione Affari Costituzionali, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post condotto da Piero Tatafiore, condirettore della testata.